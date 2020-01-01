Старт ОСМС, новые подходы АСП, повышение зарплат: какие изменения ждут казахстанцев в 2020 году

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – С нового года в Казахстане начинает действовать система обязательного медицинского страхования, назначены новые подходы адресной социальной помощи, повысятся пенсии и заработные платы. МИА «Казинформ» рассказывает, какие важные изменения ждут казахстанцев с 1 января 2020 года.

Сегодня официально дан старт обязательному социальному медицинскому страхованию (ОСМС).

28 декабря 2019 года Глава государства Касым-Жомарт Токаев подписал Закон Республики Казахстан «Об обязательном социальном страховании».

Обязательное социальное медицинское страхование предусматривает оказание расширенного пакета медицинских услуг застрахованным гражданам сверх гарантированного бесплатного объема (ГОБМП), в том числе дорогостоящих. Участие в системе является обязательным. Каждый гражданин должен ежемесячно производить взносы и отчисления в Фонд социального медицинского страхования за ОСМС в размере, который установлен отдельно для каждой категории граждан. Фонд как некоммерческая организация – закупщик - будет закупать медуслуги у больниц и поликлиник по принципу «деньги следуют за пациентом».

Причинами внедрения системы ОСМС являются: необеспеченность адекватным финансированием ГОБМП; форма социальной защиты населения от больших затрат на здоровье (ВОЗ); обеспечение солидарной ответственности населения за свое здоровье. В страховой пакет войдут: все плановые медицинские услуги - консультативно-диагностическая помощь профильных (узких) специалистов; стационарозамещающая помощь (дневной стационар); плановая стационарная помощь (круглосуточный стационар); амбулаторно-лекарственное обеспечение; реабилитация и восстановительное лечение в позднем восстановительном периоде (впервые откроется доступ к третьему этапу реабилитации).

В гарантированном бесплатном пакете останутся: все экстренные медицинские услуги - первичная медико-санитарная помощь (амбулаторно-поликлиническая помощь); скорая помощь и санитарная авиация; экстренная стационарная помощь; паллиативная помощь.

Пациенты с социально значимыми, основными хроническими и опасными для общества заболеваниями (по утвержденному перечню) получат полный доступ к страховому пакету, вне зависимости от участия в системе ОСМС.

С 1 июля 2017 года все наемные работники считаются застрахованными в системе ОСМС. В 2020 году размер отчислений составит 2%, после 2022 года – 3%.

С доходов наемных работников, в том числе работающих по договорам гражданско-правового характера, работодатели начнут удерживать взносы только с 2020 года в размере 1%.

Отметим, что с 2019 года в Казахстане введен Единый совокупный платеж (ЕСП), который предусматривает упрощенный порядок регистрации в налоговых органах деятельности неформально занятых.

15 льготных категорий граждан освобождены от уплаты. За них отчисления в Фонд медстрахования будет производить государство. Это дети; неработающие беременные женщины; неработающие лица, воспитывающие ребенка до достижения им трех лет; лица, находящиеся в отпусках в связи с беременностью и родами, усыновлением или удочерением новорожденного ребенка, а также по уходу за ребенком до достижения им трех лет; многодетные матери, награжденные подвесками «Алтын алқа», «Күміс алқа» или получившие ранее звание «Мать-героиня», а также награжденные орденами «Материнская слава» I, II степени; неработающие лица, осуществляющие уход за ребенком-инвалидом; лица, ухаживающие за инвалидами с детства; инвалиды; пенсионеры и ветераны ВОВ; лица, обучающиеся по очной форме обучения в организациях среднего, технического и профессионального, послесреднего, высшего образования, а также послевузовского образования; лица, зарегистрированные в качестве безработных; неработающие получатели государственной адресной социальной помощи; неработающие оралманы; лица, отбывающие наказание по приговору суда в учреждениях уголовно-исполнительной системы, за исключением учреждений минимальной безопасности; лица, содержащиеся в следственных изоляторах.

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С сегодняшнего дня введены новые правила получения адресной социальной помощи (АСП).

Адресная социальная помощь - это выплата в денежной форме, предоставляемая государством физическим лицам с месячным среднедушевым доходом ниже черты бедности, установленной в областях, городах республиканского значения, столице, в виде безусловной и обусловленной денежной помощи.

По информации Министерства труда и социальной защиты населения РК, более 60% детей, которые получают АСП, из многодетных семей. Поэтому государство решило ввести для детей из многодетных семей отдельное госпособие из республиканского бюджета.

К слову, как заявляют в Минтруда, адресная соцпомощь будет назначаться на ежеквартальной основе.

С 1 января 2020 года семьям, имеющим четырех и более несовершеннолетних детей или студентов очной формы обучения в возрасте до 23 лет, будут выплачивать госпособие вне зависимости от доходов семьи, в дифференцированных размерах: с четырьмя детьми – 42 496 тенге; с пятью детьми – 53 127 тенге; с шестью детьми – 63 757 тенге; с семью и более детьми – 74 388 тенге.

Новые подходы оказания АСП предусматривают: ежеквартальное назначение адресной соцпомощи; сохранение действующего порогового критерия для назначения АСП (среднедушевой доход на каждого члена семьи должен составлять менее 70% от прожиточного минимума); определение размера АСП для всех членов семьи как разницы между среднедушевым доходом и чертой бедности; усиление требований к трудоспособным гражданам (в случае их отказа от трудоустройства выплата АСП будет прекращаться всей семье); увеличение срока проведения обследования материального положения семьи с 3 до 7 дней, с усилением роли участковых комиссий в этом процессе.

Кроме того, по поручению Президента страны будет введен гарантированный социальный пакет для детей до 18 лет.

Так, дети из малообеспеченных семей в возрасте от 1 года до 6 лет будут обеспечены продуктовыми наборами и гигиеническими принадлежностями, в возрасте от 6 до 18 лет – горячим питанием в школах, учебными принадлежностями и школьной одеждой, также им будут возмещаться расходы на проезд до школы. Медицинская помощь, в том числе стоматологическая, детям до 18 лет будет предоставляться в рамках гарантированного объема бесплатной медицинской помощи и обязательного социального медицинского страхования.

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По поручению Президента РК Касым-Жомарта Токаева с 1 января 2020 года в Казахстане на 25% повышается стипендия студентам бакалавриата, магистратуры и докторантуры. В целом, повышение коснется около 130 тыс. человек.

Кроме того, по поручению Главы государства с января увеличатся на 25% и стипендии студентов колледжей, получающих среднее специальное образование.

Отметим, что стипендия в Казахстане не повышалась с 2016 года. Поэтому данную новость казахстанские студенты ждали уже давно.

Как сообщили в Министерстве образования и науки РК, для этих целей будут выделены дополнительные средства из республиканского бюджета. Так, по данным Минобразования, чтобы обучающиеся вузов получали больше стипендии, в год будет выделено из бюджета 13 млрд тенге, а для студентов колледжей – порядка 6 млрд тенге.

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2020 года в Казахстане – Год волонтера. Еще 27 августа 2019 года Президент Казахстана подписал Указ об объявлении 2020 года Годом волонтера.

30 декабря 2016 года в Казахстане был принят закон «О волонтерской деятельности». Вместе с тем в стране начала действовать Единая волонтерская платформа qazvolunteer.kz.

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По поручению Президента РК Касым-Жомарта Токаева малый и микробизнес в Казахстане освобожден от подоходного налога сроком на 3 года.

Так, из Послания Главы государства от 2 сентября 2019 года «Конструктивный общественный диалог – основа стабильности и процветания Казахстана» от уплаты налогов на доход освобождаются предприниматели, признанные субъектами микро- или малого бизнеса.

По данным Министерства финансов РК, в стране зарегистрировано

1 млн 308 тыс. субъектов микро- и малого бизнеса, а 1 млн 236 тыс. субъектов применяют специальный налоговый режим. По поручению Президента от налога будет освобожден микро- и малый бизнес, применяющий именно специальный налоговый режим.

Для освобождения от уплаты налогов на доход крестьянские или фермерские хозяйства должны выполнить обязательные требования по применению онлайн-ККМ по денежным расчетам, осуществляемым наличными или платежными карточками.

При этом недобросовестные налогоплательщики, которые занимаются подакцизными товарами, как сигареты, алкоголь, а также недропользователи, участники внешнеэкономической деятельности не подлежат освобождению.

Кроме того, с 1 января 2020 года вступают в законную силу изменения в Налоговый кодекс РК, согласно которым объектом налогообложения по части земельного налога для крестьянских или фермерских хозяйств, станет доход, получаемый налогоплательщиками в размере 0,5% от него, а не оценочная стоимость земли как сейчас.

В целом, на 2020 год в целях улучшения налогового и таможенного администрирования Минфином запланированы следующие мероприятия: внедрение электронного кошелька налогоплательщика (с января 2020 года); введение трехкомпонентной интегрированной системы; ограничение перечня видов деятельности для применения патента; внедрение системы прослеживаемости товаров в рамках ЕАЭС.

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С 1 января 2020 года заработная плата учителей увеличится на 25%.

В рамках поручения Главы государства, данных на августовской конференции в столице в 2019 году, в течение предстоящих 4 лет заработная плата учителей повысится в 2 раза.

Министерством образования и науки РК предусмотрены нормы материальных стимулов, направленных на повышение учителями своей компетенции. Это доплаты в двукратном размере за классное руководство и проверку тетрадей; доплаты за педагогическое мастерство; увеличение периода отпуска для всех педагогов до 56 дней; доплаты за наставничество и другие меры. С целью стимулирования повышения качественного потенциала педагогических работников в школах, предусматривается доплата в размере 10 МРП для лиц, имеющих степень магистра.

Кроме того, начиная с этого года, зарплата работников сферы культуры увеличится в среднем на 40%. Ожидается, что средняя зарплата артистов театра составит 231 тыс. тенге, а зарплата работников библиотек, музеев и архивов - 164 тыс. тенге.

С 1 января 2020 года будет введена доплата за психоэмоциональные и физические нагрузки работникам организаций, предоставляющих специальные социальные услуги в условиях стационара, полустационара, ухода на дому и временного пребывания. Данная доплата устанавливается дифференцированно, в зависимости от сложности и высокой напряженности труда работникам, непосредственно предоставляющим спецсоцуслуги.

В частности, в медико-социальных учреждениях стационарного и полустационарного типов (за исключением отделений (палат) паллиативной помощи): управленческому персоналу – 30% от должностного оклада; работникам основного персонала (за исключением социального работника) – 35% от должностного оклада; социальным работникам, санитарам – 40% от должностного оклада. В отделениях (палатах) паллиативной помощи медико-социальных учреждений стационарного и полустационарного типов: воспитателям, медицинским сестрам всех специальностей, санитарам – 60% от должностного оклада. Работникам организации надомного обслуживания, временного пребывания: управленческому персоналу – 15 % от должностного оклада; работникам основного персонала (за исключением социального работника) – 20 % от должностного оклада; социальным работникам – 35 % от должностного оклада; санитарам – 20 % от должностного оклада. Для финансирования повышения заработной платы вышеуказанным категориям работников в республиканском бюджете на 2020-2022 годы предусмотрено 8,4 млрд тенге ежегодно.

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По закону «О республиканском бюджете на 2020-2022 годы» с 1 января 2020 года будут повышены и пенсии. Повысится солидарная пенсия в Казахстане на 7%. Кроме того, на 5% увеличится государственная базовая пенсионная выплата, ее минимальный размер составит 16 839 тенге. На сегодня средняя пенсионная выплата по стране составляет 86 тыс. тенге. По данным Министерства труда и социальной защиты населения, максимальный размер пенсий в стране составляет 117 тыс. тенге.

В этом году в Казахстане прожиточный минимум составит 31 183 тенге, минимальная заработная плата – 42 500 тенге, а месячный расчетный показатель – 2 651 тенге.

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С 1 января 2020 года будет работать Агентство по регулированию и развитию финансового рынка.

Таким образом, начиная с этого года, реорганизовывается Национальный банк РК. В соответствии с Законом «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам регулирования и развития финансового рынка, микрофинансовой деятельности и налогообложения», функции по оказанию государственных услуг в сфере государственного регулирования, контроля и надзора финансового рынка и финансовых организаций Нацбанка передаются в новое Агентство Республики Казахстан по регулированию и развитию финансового рынка.

Отметим, что председателем Агентства по указу Главы государства была назначена Мадина Абылкасымова.

Новое Агентство будет выдавать: согласие на приобретение статуса крупного участника банка или банковского холдинга; согласие на приобретение статуса страхового холдинга или крупного участника страховой (перестраховочной) организации; согласие на приобретение статуса крупного участника управляющего инвестиционным портфелем; разрешения на открытие банка; разрешение на создание или приобретение банком и (или) банковским холдингом дочерней организации и (или) значительное участие банка и (или) банковского холдинга в уставном капитале организаций; лицензии банкам на проведение банковских и иных операций, предусмотренных банковским законодательством Республики Казахстан; лицензии, организациям, осуществляющим отдельные виды банковских операций, на банковские операции; лицензии на проведение банковских и иных операций, осуществляемых исламскими банками; разрешения на добровольную реорганизацию банка (банковского холдинга); разрешения на добровольную ликвидацию банка; разрешение на право осуществления деятельности кредитного бюро и акта о соответствии кредитного бюро требованиям, предъявляемым к кредитному бюро по защите и обеспечению сохранности базы данных кредитных историй, используемых информационных систем и помещений; разрешение на реорганизацию добровольного накопительного пенсионного фонда; разрешение на добровольную ликвидацию добровольного накопительного пенсионного фонда; отчет об итогах размещения акций; разрешение на выпуск эмиссионных ценных бумаг организации резидента Республики Казахстан на территории иностранного государства; разрешения на размещение эмиссионных ценных бумаг организации резидента Республики Казахстан на территории иностранного государства; лицензии на осуществление деятельности на рынке ценных бумаг, предусмотренной законодательством Республики Казахстан и другие вопросы.

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Международному информационному агентству «Казинформ» исполняется 100 лет.

Казинформ - ведущее государственное информационное агентство, первое в Казахстане получившее статус международного уровня.

Информационное агентство на протяжении 100 лет неизменно сохраняет авторитет надежного и оперативного источника информации о политике, экономике, образовании, здравоохранении, спорте, культуре и других ключевых составляющих жизнедеятельности общества.

Агентство начало свою историю в 1920 году, когда было образовано первое казахское новостное агентство - Оренбургско-Тургайское отделение РОСТА.

В 1925 году Агентство переименовали в КазРОСТ. В 1937 году оно передано Совету министров Казахской ССР под названием КазТАГ. 10 сентября 1997 года Указом Президента Республики Казахстан за № 3625 переименовано в республиканское информационное агентство КазААГ.

А 8 ноября 2002 года в соответствии с постановлением Правительства Республики Казахстан за № 1186 на базе КазААГ образована Национальная компания «Казахское информационное агентство» - АО «НК «КАЗИНФОРМ».

В 2008 году согласно постановлению Правительства Республики Казахстан от 3 июля 2008 года № 668 АО «Национальная компания «Казахское информационное агентство» вошло в состав АО «Национальный информационный холдинг «Арна Медиа».

16 октября 2013 года зарегистрировано Товарищество с ограниченной ответственностью «Международное информационное агентство «Казинформ».

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Казинформ обладает не имеющей аналогов среди отечественных информационных агентств корреспондентской сетью во всех регионах страны и имеет зарубежные представительства в России, Китае, Европе, Азербайджане, Кыргызстане, что позволяет агентству в режиме онлайн передавать объективную и целостную картину событий, происходящих в стране и мире.