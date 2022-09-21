21 Сентября 2022, 19:29

Старт космического корабля «Союз МС-22» с космодрома Байконур покажут в прямом эфире

БАЙКОНУР. КАЗИНФОРМ – До старта транспортного пилотируемого корабля (ТПК) «Союз МС-22» с космодрома Байконур остается менее часа, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Пуск ракеты-носителя «Союз 2.1а» с ТПК «Союз МС-22» с российско-американским экипажем на борту назначен на 19 часов 54 минуты по времени Астаны. На Байконуре время на час меньше.

За три часа до старта экипаж МКС-68 – Сергей Прокопьев, Дмитрий Петелин, Фрэнк Рубио доложили председателю госкомиссии – первому заместителю руководителя Роскосмоса Александру Иванову о готовности к полету. Участие в так называемой «парадной» госкомиссии приняли многочисленные гости, прибывшие на Байконур. Среди них – делегации Казахстана, НАСА, школьники, близкие и родные членов экипажа.

После рапорта экипаж МКС-68 направился на автобусе к стартовому комплексу 31 площадки космодрома Байконур. Посадка в корабль – еще одна традиционная церемония космонавтов. Фотографирование, последние наставления технического руководства и коллег, и космонавты поднимаются на лифте к самой верхушке корабля, где находятся их ложементы.

В эти минуты экипаж находится внутри космического корабля и готовится с к старту. Прямая трансляция подготовки к пуску уже началась, также сам старт можно будет посмотреть в социальных по ссылке.