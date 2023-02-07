Старт космического грузовика «Прогресс МС-22» с Байконура назначен на 9 февраля

БАЙКОНУР. КАЗИНФОРМ – На космодроме Байконур завершается подготовка к запуску транспортного грузового корабля «Прогресс МС -22», передает корреспондент МИА «Казинформ».

6 февраля ракета космического назначения «Союз-2.1а» с грузовым кораблем «Прогресс МС-22» была транспортирована и установлена на стартовом комплексе 31-й площадки космодрома Байконур. Специалисты приступили к заключительному этапу предстартовых работ непосредственно на пусковой установке.

Между тем на Международной космической станции готовятся к приему нового космического грузовика, освобождая для него место стыковки.

Сегодня космический грузовик «Прогресс МС-20», который находился в составе МКС почти полгода, был отстыкован и будет затоплен в несудоходном районе Тихого океана.

По информации пресс-службы Роскосмоса, в 11:04 мск двигатели корабля «Прогресс» включатся на торможение для схода с орбиты, благодаря чему корабль войдет в атмосферу и разрушится. Несгоревшие элементы его конструкции упадут в воды Тихого океана.

Запуск ракеты-носителя «Союз-2.1а» с грузовым кораблем «Прогресс МС-22» с космодрома Байконур запланирован на 9 февраля в 12 часов 15 минут по времени Астаны.

Как сообщалось, в течение двух недель с 5 по 20 февраля 2023 года с космодрома Байконур будет произведено три космических запуска. 5 февраля состоялся пуск ракеты - носителя «Протон», которая успешно вывела на орбиту гидрометеорологический спутник «Электро-Л».

Фото: КЦ «Южный»