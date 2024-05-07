Старт корабля Starliner c астронавтами на борту снова отложен

Первый пилотируемый полет космического корабля Starliner компании Boeing снова отложен. Запуск был отменен за два часа до назначенного времени из-за неполадки в ракете, передает агентство Kazinform со ссылкой на BBC News.

По первоначальным планам, Boeing должен был отправить людей на орбиту в своем новом корабле еще семь лет назад.



Старт корабля Starliner с мыса Канаверал должен был состояться в 22:24 по местному времени, но за два часа и одну минуту до этого NASA объявило, что специалисты обнаружили некую проблему с кислородным клапаном в ракете Atlas V. Эту ракету создало совместное предприятие компаний Boeing и Lockheed.



Когда состоится следующая попытка, NASA не сообщила. Как пишут профильные издания, следующее окно для запуска будет уже во вторник.



Boeing был одной из двух частных компаний, с которыми NASA еще в сентябре 2014 года подписало контракты на создание корабля для пилотируемых полетов на Международную космическую станцию. По контрактам корабли должны были быть готовы и сертифицированы к 2017 году. Второй компанией была SpaceX Илона Маска, и их Crew Dragon уже возит людей.



Полеты же астронавтов на Starliner откладывались сначала на 2018 год, потом — на 2019-й или 2020-й, потом — на лето 2023-го. Даже в беспилотном режиме Starliner впервые слетал в космос только в мае 2022 года.