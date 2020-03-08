Старший оперуполномоченный Байгазина - о первом досмотре, соблазнах и работе с наркозависимыми

ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – О тонкостях профессии корреспонденту МИА «Казинформ» рассказала старший оперуполномоченный управления по противодействию наркопреступности по Северо-Казахстанской области подполковник полиции Жанар Байгазина.

Почему-то мне казалось, что меня встретит грозная женщина-полицейский, все-таки целый подполковник да еще сотрудник такого серьезного управления. Однако на этот раз мои стереотипы не оправдались. Я увидела миниатюрную, молодую и стильную женщину. Открытая и общительная – безусловно, к ней будут обращаться за помощью родители наркозависимых. О каждом случае она рассказывает с болью или искренней радостью в голосе.

«Я полицейский, но я и женщина. И меня очень трогает, когда приходят родители с потухшим взглядом и просят помощи в реабилитации. У них нет сил бороться с детьми. Зависимость – это страшная вещь. К сожалению, далеко не всегда получается помочь. Я видела глаза и горе матерей, которые хоронили своих детей. С одной мамой мы боролись за ее единственного сына пять лет. Она, все что могла, сделала для него, все продала, чтобы отправить в платные реабилитационные центры. Не получилось. Молодой человек, ему было всего 25 лет, скончался от передозировки. Ничего у нас не вышло», - рассказывает Ж.Байгазина.

Добавляет, что такие моменты накладывают свой отпечаток. Но есть и такие, которые заставляют верить, что все труды были ненапрасными.

«Я в таких случаях всегда очень осторожно радуюсь. Однажды ко мне пришел папа молодой девушки. К сожалению, наркозависимой. Она лечилась в наркоцентре, потом – в реабилитационном центре. Сейчас она в периоде ремиссии уже 7-8 лет. Вышла замуж, родила сына, работает. Я когда вижу ее, искренне радуюсь. Но, к сожалению, сердце папы не выдержало», - говорит полицейский.

В практике подполковника полиции было много случаев досмотра, сокрытия наркотиков, серьезных наказаний для наркопреступников. Но один случай буквально врезался в память.

«Это был практически первый личный досмотр, который я проводила. Задержали молодую девушку, примерно моего возраста. Это было в 2003 году. Во время досмотра она мне тихо шептала «Я тебе дам 500 долларов, только не досматривай меня». Я только пришла работать в управление по борьбе с наркобизнесом. И растерялась от того, что она так говорила. Я ее, конечно, досмотрела. У нее в нижнем белье было почти полкилограмма героина, расфасованного на дозы. Помню даже сейчас ее. Молодая, красивая женщина, с дорогим парфюмом. У нее был маленький ребенок. Ей дали 10 лет лишения свободы», - делится воспоминаниями Ж.Байгазина.

В органы внутренних дел Жанар Байгазина пришла более 20 лет назад «с гражданки». Училась на историка-библиографа. Но профессия была не по душе. Хотя поработала и учителем, и в библиотеке. Жанар решила, что ей нужна профессия, где она сможет себя реализовать.

«Тогда набирали в органы внутренних дел гражданских. Сначала работала в информационном центре, работала с бумагами – скучновато показалось. И так получилось, что в 2002 пришла в управление по борьбе с наркобизнесом. Из 23 лет работы в органах – 18 работаю в управлении по противодействию наркопреступности», - улыбается Ж.Байгазина.

За 18 лет работы в управлении по противодействию наркопреступности Жанар поняла, что работать в этой сфере сможет далеко не каждый. Слишком большая эмоциональная нагрузка и соблазны.

«На первый взгляд, казалось бы узкая специфика. На самом деле, тонкостей много. Работа связана с очень большими соблазнами. Нужно быть дисциплинированным, уметь не поддаваться соблазну больших легких денег. Наша работает требует постоянного повышения квалификации, знаний. В месяц в мире появляется до шести новых видов и подвидов психоактивных, синтетических препаратов. Это нужно все изучать, самообразовываться. В работе с наркозависимыми нужно много терпения и такта. Но я люблю свою работу и никогда не жалела, что выбрала это направление», - сказала Ж.Байгазина.