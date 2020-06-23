Старший лейтенант полиции: Делаем все необходимое, чтобы никто не пострадал

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В преддверии Дня полиции старший лейтенант управления полиции района Алматы города Нур-Султана Азамат Утегенов рассказал, как в ходе очередного вызова в апреле, ему удалось спасти жителей от утечки газа, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Азамат Утегенов работает участковым инспектором в департаменте полиции, в отделении полиции №5 г. Нур-Султана около трех лет. Общий стаж работы в органах составляет 11 лет. Он рассказал, как он эвакуировал жильцов подъезда, в одной из квартир которого произошла утечка газа.

«Я никогда не сталкивался с такой ситуацией. Вызов поступил, когда я находился на дежурстве 4 апреля этого года. Поступил вызов, что якобы в подъезде идет утечка газа. При этом жители не могут понять, откуда идет запах газа. Мне пришлось уточнять, откуда шел запах, с какой квартиры. Я был один, так как мой напарник был на другом вызове. После того, как я установил, что запах действительно шел из квартиры, пробовал стучаться, но никто не открывал дверь. У меня возникла мысль, что в квартире могли бы находиться дети, может спят и не чувствуют запах газа. Вызвал все службы - пожарную службу и ЧС. Пока они ехали, не дожидаясь, мы пытались влезть в квартиру, окно взламывали», - рассказал Азамат Утегенов корреспонденту агентства.

Взяв у слесаря гаечный ключ, Азамат Утегенов отогнул на окне квартиры решетку, выдавил пластиковое окно, проник внутрь несмотря на сильный запах газа и опасность взрыва.

«Я попросил у патрульных полицейских противогаз, чтобы проникнуть в квартиру, так как нужно было посмотреть, есть ли пострадавшие. Надел противогаз и проник через окно. Когда вошел, решил сразу открыть комнатную дверь. Увидел, что на диване лежала девушка без сознания. Я поднял ее и вытащил на улицу сразу. В квартире увидел только девушку. На улице начал пострадавшей оказать первую медицинскую помощь - делать искусственное дыхание. В это время подъехали патрульные, скорая помощь, остальные службы и начали помогать. Девушку удалось спасти», - вспоминает полицейский.

Как подчеркнул Азамат Утегенов, произошедшее событие он не считает героизмом или каким-либо подвигом.

«Поступил так, как должен был действовать любой сотрудник полиции. В целом, происходят очень много подобных ситуаций. Любому человеку может быть необходима помощь. Мы, полиция, в любом случае стараемся оказать любую помощь. Все службы друг друга поддерживают. Ведь не будем же ждать, когда приедет медицинская служба или пожарные. Мы делаем всё необходимое, чтобы никто не пострадал», - отмечает собеседник.

По словам Азамата Утегенова, вызовы на 102 поступают ежедневно.

«Кому-то необходима помощь, у кого-то появляются дела, связанные с уголовными или криминальными происшествиями. Любой гражданин РК может обращаться в нашу службу. Мы сразу должны реагировать на любое обращение», - добавил А. Утегенов.

«Я хотел бы поздравить своих коллег с наступающим Днем полиции. Желаю всем, чтобы на службе все выполняли свой долг как положено, повышения в службе и благополучия», - пожелал Азамат Утегенов.

Напомним, ежегодно 23 июня в Казахстане отмечается День казахстанской полиции.