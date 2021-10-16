Старшекурсник вымогал деньги у несовершеннолетнего студента в Акмолинской области

БУРАБАЙ. КАЗИНФОРМ – Акмолинец вымогал деньги у несовершеннолетнего студента, передает корреспондент МИА «Казинформ».

По информации пресс-службы департамента полиции Акмолинской области, 13 октября в дежурную часть Бурабайского районного отдела полиции поступило сообщение от жителя города Щучинска о том, что у 17-летнего учащегося одного из колледжей города вымогает денежные средства студент того же учебного заведения.

«В ходе оперативно-розыскных мероприятий установлен 23-летний местный житель, который дал признательные показания. Следственным отделом Бурабайского РОП по данному факту начато досудебное расследование по ч. 1 ст. 194 «Вымогательство», - пояснили в ведомстве.

Акмолинские полицейские предупредили общественность, что вымогательством может быть не только применение силы с целью получения денег, вымогательством считается и угроза чем-то, к примеру, опубликование какой-либо компрометирующей информации. Кроме того, полицейские напомнили об уголовной ответственности, начиная с 14-летнего возраста, за совершение тяжких и особо тяжких преступлений, таких как убийство, изнасилование, вымогательство.