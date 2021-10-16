РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • В мире
    Происшествия
    Казахстан
    Политика
    Аналитика
    Экономика
    О нас
    Об Агентстве Контакты Реклама Партнеры Фотосайт Карта сайта Теги
    04:41, 16 Октябрь 2021 | GMT +6

    Старшекурсник вымогал деньги у несовершеннолетнего студента в Акмолинской области

    None
    None
    БУРАБАЙ. КАЗИНФОРМ – Акмолинец вымогал деньги у несовершеннолетнего студента, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    По информации пресс-службы департамента полиции Акмолинской области, 13 октября в дежурную часть Бурабайского районного отдела полиции поступило сообщение от жителя города Щучинска о том, что у 17-летнего учащегося одного из колледжей города вымогает денежные средства студент того же учебного заведения.

    «В ходе оперативно-розыскных мероприятий установлен 23-летний местный житель, который дал признательные показания. Следственным отделом Бурабайского РОП по данному факту начато досудебное расследование по ч. 1 ст. 194 «Вымогательство», - пояснили в ведомстве.

    Акмолинские полицейские предупредили общественность, что вымогательством может быть не только применение силы с целью получения денег, вымогательством считается и угроза чем-то, к примеру, опубликование какой-либо компрометирующей информации. Кроме того, полицейские напомнили об уголовной ответственности, начиная с 14-летнего возраста, за совершение тяжких и особо тяжких преступлений, таких как убийство, изнасилование, вымогательство.


    Теги:
    Регионы Казахстана Происшествия, ЧС Общество Происшествия Правоохранительные органы Акмолинская область
    Сейчас читают
    Сегодня, 18:53
    Карина Ибрагимова выиграла лицензию на парижскую Олимпиаду
    Сегодня, 18:30
    Штормовое предупреждение объявлено в Астане и 13 регионах Казахстана
    Сегодня, 18:10
    Задолжавшему своему ребенку 4 млн тенге акмолинцу на полгода ограничат свободу
    Ещё больше новостей в нашем Телеграм-канале!