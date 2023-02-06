Jibek Joly Телерадиокомпания Президента Казахстана
Главная  >
  Новости  >
  Образование

Старшеклассники СКО смогут получить рабочую профессию в школе

6 Февраля 2023, 15:46
Старшеклассники СКО смогут получить рабочую профессию в школе

ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – В Северо-Казахстанской области со следующего учебного года учащиеся 10-11 классов смогут одновременно с обучением в школе освоить рабочую квалификацию и получить диплом колледжа. Об этом сообщил руководитель управления образования Назир Жашибеков, передает корреспондент МИА «Казинформ».

По словам главы управления, проект реализуют на базе четырех колледжей, в том числе двух частных: колледж «Зейнеп» и ТОО «Бескольская школа-колледж».

«В 2022-2023 учебном году увеличен госзаказ на 300 человек. В Айыртауском районе открыт частный колледж «Зейнеп» для подготовки специалистов в сфере туризма и IT-технологий. Сейчас в нем обучаются 100 студентов. Сумма инвестиций составила 250 млн тенге. Изменен механизм приема на обучение в колледжи по принципу «деньги за студентом». Это позволяет поступающим самостоятельно выбирать до четырех специальностей и четырех колледжей», - сказал Назир Жашибеков.

Он добавил, что система технического и профессионального образования стала более гибкой, эффективной и ориентированной на формирование востребованных компетенций.


Новости по теме
В Астане намерены сократить количество трехсменных школ
Опубликован календарь итоговых экзаменов в школах Казахстана
Госсоветник Ерлан Карин провел заседание Республиканской комиссии по подготовке кадров за рубежом
Теги:
Читайте также
Спецохрана, тревожные кнопки и турникеты: как дополнительно обезопасят школы в РК
В Астане намерены сократить количество трехсменных школ
В Атырау открылась школа на 600 мест
Штормовую погоду прогнозируют синоптики 18 февраля в 15 регионах Казахстана
Поврежденный водовод на несколько месяцев отключат в Петропавловске
Опубликован календарь итоговых экзаменов в школах Казахстана
Госсоветник Ерлан Карин провел заседание Республиканской комиссии по подготовке кадров за рубежом
Это обман детей – Ералы Тугжанов о системе преподавания пяти предметов одним учителем
Новости партнеров
Популярное
1 Двух мужчин спасли в Турции на 261-й час после землетрясения
2 Кафе возместило моральный ущерб жителю Тараза за отказ в посещении
3 Дорогу Караганда-Балхаш достроят в 2023 году
4 Аким Актобе: Жители не должны страдать из-за действий перевозчиков общественного транспорта
5 До трех котлов ежедневно выходят из строя на ТЭЦ в Экибастузе – Роман Скляр

Лента новостей