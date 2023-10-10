Старшеклассника избили в одной из сельских школ в Костанайской области
Драка между учениками 10 и 11 класса произошла в средней школе №2 посёлка Кушмурун. Внезапный конфликт стал причиной нанесения одному из участников серьезных телесных повреждений, передает агентство Kazinform.
Данный факт прокомментировали в Департаменте полиции Костанайской области. Там сообщили, что 6 октября в СШ № 2 п. Кушмурун Аулиекольского района, произошел внезапный конфликт между двумя учениками 10 и 11 класса, в ходе которого один ученик нанес другому телесные повреждения. У несовершеннолетнего перелом носа, челюсти и другие травмы.
- По данному факту полицией начато досудебное расследование по статье 107 УК РК «Умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью». Назначена судебно-медицинская экспертиза, по результатам которой будет принято окончательное процессуальное решение. Проводятся необходимые следственные действия, изъяты видеозаписи с камер видеонаблюдения, установленных внутри школы, - говорится в релизе пресс-службы.
Также полицейские уточнили, что инцидент был рассмотрен на совете по профилактике правонарушений, с участием законных представителей несовершеннолетних, администрации школы и сотрудников ювенальной полиции.
Кроме того в ДП отметили, что данный конфликт в ближайшее время будет рассмотрен на комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав при акимате Аулиекольского района.
- В рамках досудебного расследования, также будет дана правовая оценка и в отношении работников организации образования на наличие в их действиях состава административного правонарушения, предусмотренного статьей 127 - 1 КОАП РК «Несообщение о противоправных деяниях, совершенных несовершеннолетними или в отношении несовершеннолетних, - дополнили в ведомстве.