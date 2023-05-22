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Старост микрорайонов выбирают в Петропавловске

Автор:  
Олеся Жуковень
22 Мая 2023, 22:30
Старост микрорайонов выбирают в Петропавловске

ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – Аким Петропавловска Руслан Анбаев предложил выбирать старост в микрорайонах города. Он считает, что активисты, как никто другой, знают проблемы на местах, передает корреспондент МИА «Казинформ».

На своей странице в социальной сети Руслан Анбаев написал, что в конце прошлой недели встретился с жителями микрорайона «Подгора», где представил кандидата, который будет занимать общественную должность для своевременного выявления проблем и развития микрорайона.

«Никто не знает так хорошо вопросы своего микрорайона, как его жители. Поэтому отбирали кандидатов непосредственно из числа подгорцев. На должность подошла Ольга Попова. Местные жители ее знают, заверили, что и доверие к Ольге Анатольевне есть. Решение, порученное акимом области, поможет наладить прочную связь между народом и местными исполняющими органами. Единым механизмом работы мы улучшим благоустройство микрорайона и города в целом», - уверен аким Петропавловска.

Похожие встречи прошли в Рабочем поселке и микрорайоне «Береке». Старостой Рабочего поселка градоначальник предложил назначить Аязбая Кокушева. Он живет в микрорайоне, знает проблемные вопросы.

«В ходе встречи рассказал жителям и о планах благоустройства в Рабочем поселке. На должность старосты микрорайона «Береке» предложил Айман Галиеву. Активистка – тоже из числа жителей микрорайона. На встрече были подняты многие вопросы, которые будем решать совместными силами», - написал Руслан Анбаев.


Акимат   Общество   Петропавловск  
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