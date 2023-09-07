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    23:50, 06 Сентябрь 2023 | GMT +6

    Старое здание реконструируют под станцию скорой помощи в Балхаше

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    Фото: пресс-служба Акимата города Балхаш
    БАЛХАШ. КАЗИНФОРМ – В Балхаше идет реконструкция бывшего здания архива центральной больницы под станцию скорой медицинской помощи. Запланирован также капитальный ремонт инженерных сетей и благоустройство территории, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «Подстанция скорой помощи в настоящее время относится к областной. Мы как самостоятельное учреждение располагались раньше на улице Фрунзе (сейчас ул. Казбековой). В начале 2000-х станцию перевели в состав центральной больницы. Здесь нам отдали приспособленное помещение – примерно 150 кв. м. Это, конечно, для нас очень мало. На областном уровне принято решение отремонтировать для нас здание бывшего архива центральной больницы, площадь которого составляет около 300 квадратных метров», – говорит Виктор Ли, заведующий подстанцией скорой помощи ОССМП города Балхаша.


    При реконструкции полностью заменят кровлю здания, проведут наружные и внутренние системы тепло- и водоснабжения, электросети, канализацию.

    Отремонтируют фасад, внутренние помещения, установят системы противопожарной защиты, видеонаблюдения, благоустроят прилегающую территорию.

    Внутренние работы планируется завершить до конца этого года.


    Сотрудники подстанции скорой помощи обслуживают более 80 тысяч человек в радиусе 120 км. В сутки поступает до 70 вызовов, в год – от 22 до 24 тысяч вызовов.

    Балхашская станция скорой помощи непрерывно работает более 30 лет.


    Теги:
    Карагандинская область Здравоохранение
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