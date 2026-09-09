Старый рынок в Алматы превратился в большой торговый дом

Бывший многоконтейнерный рынок «Тиграхауд» в Алматы после полной модернизации преобразовали в торговый дом Abai Plaza площадью 7,3 тысячи квадратных метров. В проект вложили 4,5 млрд теңге частных инвестиций, передает агентство Kazinform со ссылкой на Министерство торговли и интеграции РК.

Бывший многоконтейнерный рынок «Тиграхауд» в Алматы после полной модернизации преобразовали в торговый дом Abai Plaza. В обновление объекта вложили 4,5 млрд теңге частных инвестиций.

Фото: Министерство торговли и интеграции РК

Торговый объект посетил вице-министр торговли и интеграции РК Айдар Абильдабеков во время рабочей поездки в Алматы.

Как рассказал генеральный директор ТОО «Тиграхауд» Азамат Шагитов, после модернизации площадь торгового дома составила 7 300 квадратных метров.

— Мы модернизировали рынок за счет 4,5 млрд теңге частных инвестиций и превратили его в торговый центр площадью 7 300 квадратных метров. Сейчас в торговом доме работают 55 арендаторов, 80% из которых — наши бывшие арендаторы, — сообщил Азамат Шагитов.

Модернизация объекта проведена в рамках дорожной карты по обновлению торговых рынков Алматы.

Всего в городе работают 37 рынков, из которых 31 — универсальный и шесть — специализированные. Кроме того, в Алматы насчитывается 21 торгово-развлекательный центр, 29 торговых центров, 42 торговых дома и 4 457 магазинов «у дома».

Алматы остается крупнейшим торговым центром страны. По итогам первого полугодия 2026 года объем товарооборота во внутренней торговле города составил 12,3 трлн теңге. На Алматы приходится 34% внутренней торговли Казахстана.

За январь-июнь объем розничной торговли достиг 3,6 трлн теңге, оптовой — 8,6 трлн теңге. За этот же период в сферу торговли города было привлечено 161,8 млрд теңге инвестиций.

Ранее сообщалось, что в Казахстане маркетплейсы захватили 86% онлайн-торговли.