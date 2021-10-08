Старинный портрет репрессированной актрисы Жанбике Шаниной обнаружили в Павлодаре

ПАВЛОДАР. КАЗИНФОРМ - Павлодарские музейщики обнаружили картину почти столетней давности. Кисть неизвестного художника изобразила актрису Жанбике Шанину, супругу Жумата Шанина, основателя казахского национального профессионального театрального искусства, осужденного и расстрелянного в 1938 году, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Pavlodarnews.kz.

Как рассказал директор музея им. Бухар жырау Ербол Кайыров, картину обнаружили совершенно случайно в музейном хранилище, где кроме нее находятся 60 тысяч различных экспонатов. По документам выяснилось, что ее в 1991 году подарила музею младшая сестра Жанбике Шаниной Марзия.

«После ареста Жумата Шанина в 1937 году и его расстрела в 1938 году Жанбике осудили на 8 лет, и вышла она на свободу только в 1946 году. Четыре года проработала в Караганде и в начале 50-х годов умерла», – говорит Ербол Кайыров.

Предположительно, картина была написана в 1928-1930 годах. Актриса изображена в костюме, в котором она играла в спектакле мужа «Қыз Жибек», исполняя роль матери главного героя, храброго воина Толегена.По его словам, трагедия затронула всю семью Шаниных. Младший сын неожиданно скончался в поезде, когда супруги Шанины ехали в Москву на декаду казахской литературы и искусства, организованного советским правительством в 1936 году. Старший сын Раупбек, студент московской музыкальной консерватории по классу скрипки, после ареста родителей умер в возрасте 21 года.На будущий год картину собираются реставрировать, обновят поблекшие краски. Возможно, убрав подрамники, музейщики обнаружат подпись автора.