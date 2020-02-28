+7 (701) 759 90 19
Нур-Султан: 0 °С
Алматы: 4 °С
USD 379.75 EUR 415.18
RUB 5.78 CNY 54.19
Скачать
Новости
Вся лента >>>

Старинный кортик изъяли у жителя Усть-Каменогорска

28 Февраля 2020 14:03
Поделиться:
Старинный кортик изъяли у жителя Усть-Каменогорска

УСТЬ-КАМЕНОГОРСК. КАЗИНФОРМ — Полицейские Усть-Каменогорска передали в музей холодное оружие, имеющее историческую ценность, передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу городского управления полиции.

Новости по теме
И.о. начальника следственного отдела подозревают в коррупции в Алматы
Миллионы тенге бюджетных средств пытались присвоить школьные бухгалтеры в Семее Криминалист осужден за взятку в Акмолинской области 400 тысяч тенге выманила «гадалка» у 81-летней североказахстанки

В ведомстве рассказали, что кортик образца 30-х годов ХХ века был изъят в ходе расследования уголовного дела о незаконном хранении холодного оружия и попытке его продажи через сайты объявлений.

«Сотрудниками полиции была назначена экспертиза, по заключению которой изъятое оружие является армейским кортиком образца 1935 года, изготовленным в Германии, и относится к холодному оружию колющего действия», — пояснили в пресс-службе УП.

По завершении расследования уголовного дела кортик как старинный ценный экспонат передан на хранение в Восточно-Казахстанский областной историко-краеведческий музей.


Сотрудники музея выразили благодарность начальнику левобережного ОП Рауану Шибутову за вклад в развитие музейного дела Восточного Казахстана. По словам заведующей отделом современной истории Зинаиды Надыкто, кортик действительно является исторической ценностью, их в 30-х годах ХХ века офицеры прикрепляли к мундирам на парадах, но как боевое оружие не использовали.


Фото: пресс-служба УП г. Усть-Каменогорска


Подписывайтесь на наш канал:

Ключевые слова: Восточно-Казахстанская область, Происшествия, МВД РК,
Поделиться:

Автор:

Орал Ерланулы

Загрузка...
Оставить комментарий
+7
Отправить
Читайте также
Загрузка...
Сотрудники онлайн
Редактор
Гульмира Байзакова
Гульмира Байзакова
954-047
rusred@inform.kz
Редактор
Ринат Дусумов
Ринат Дусумов
954-047
rusred@inform.kz
Редактор
Багдат Хасенова
Багдат Хасенова
954-047
rusred@inform.kz

Архив