Старинный кортик изъяли у жителя Усть-Каменогорска

УСТЬ-КАМЕНОГОРСК. КАЗИНФОРМ — Полицейские Усть-Каменогорска передали в музей холодное оружие, имеющее историческую ценность, передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу городского управления полиции.

В ведомстве рассказали, что кортик образца 30-х годов ХХ века был изъят в ходе расследования уголовного дела о незаконном хранении холодного оружия и попытке его продажи через сайты объявлений.

«Сотрудниками полиции была назначена экспертиза, по заключению которой изъятое оружие является армейским кортиком образца 1935 года, изготовленным в Германии, и относится к холодному оружию колющего действия», — пояснили в пресс-службе УП.

По завершении расследования уголовного дела кортик как старинный ценный экспонат передан на хранение в Восточно-Казахстанский областной историко-краеведческий музей.

Сотрудники музея выразили благодарность начальнику левобережного ОП Рауану Шибутову за вклад в развитие музейного дела Восточного Казахстана. По словам заведующей отделом современной истории Зинаиды Надыкто, кортик действительно является исторической ценностью, их в 30-х годах ХХ века офицеры прикрепляли к мундирам на парадах, но как боевое оружие не использовали.





Фото: пресс-служба УП г. Усть-Каменогорска