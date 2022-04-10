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Старинный горшок и зуб мамонта обнаружили краеведы Семея

Редактор:  
Махаббат Сыздыкова
10 Апреля 2022, 03:05
Старинный горшок и зуб мамонта обнаружили краеведы Семея

СЕМЕЙ. КАЗИНФОРМ - Краеведы Семея обнаружили останки жертвенной лошади, старинный горшок и зуб мамонта, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Semeynewskz.

Председатель краеведческого общества «Прииртышье» Марат Сасанов рассказал, что в районе села Стеклянка располагалось дюнное поселение. Местные жители для хозяйственных нужд забирали песок, и в итоге обнажился берег, где и была обнаружена жертвенная лошадь со стременем, а также керамический горшок.

К сожалению, сосуд был пуст, но очень хорошо сохранился. Краеведы считают, что горшок предназначался для хранения еды. На нем имеется рисунок в виде точек. Находка примерно датируется 4 веком нашей эры, считают краеведы.

Также они посетили Святой ключ и берег Иртыша, а точнее местность, которую прозвали «Кладбище мамонтов», где и обнаружили зуб древнего животного. Краеведы обнаружили небольшой фрагмент зуба мамонта, который торчал из песка.

«Если есть зуб, а значит рядом есть бивень и череп. Но это не весь зуб, а лишь фрагмент. Если быть точнее, то это резцы. По виду зуб небольшой, возможно, что это был мамонтенок», — предположил председатель краеведческого общества «Прииртышье» Марат Сасанов.

К сожалению, извлечь весь зуб из песка не удалось, а лишь фрагмент, который рассыпался на глазах у краеведов.

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Фото: краеведческое общество «Прииртышье»
Восточно-Казахстанская область   История Казахстана   Археология  
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