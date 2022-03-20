Старинным рецептом бауырсаков на Наурыз поделилась жительница Тараза

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Старинный рецепт пышных бауырсаков в домашних условиях к Наурызу представила жительница Тараза, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».

Куляйхан Абдиева проживает в городе Таразе. Она одна из казахских хозяек, которая почтит национальные традиции и обычаи.

«Я очень люблю готовить. Это моё хобби и приготовление разных лакомств доставляет мне только удовольствие. На все праздники мы обязательно с семьёй собираемся за столом. Наурыз ждём особенно», - рассказывает наша героиня.

В канун праздника Наурыз жительница Тараза поделилась с уникальным рецептом вкусных бауырсаков.

«Я готовлю бауырсаки по старинному рецепту. Тесто ставлю на сыворотке кефира. После того, как тесто поднимется, необходимо их обжарить до золотистого цвета. Дрожжевое тесто на сыворотке замечательно тем, что его можно использовать для приготовления и сладких, и солёных.

Формы бауырсаков, которые я делаю, очень разные. Это кружочки, квадраты, кольцеобразные, ромбики и другие. Получаются очень мягкие и пушистые бауырсаки. В тесто не надо добавлять майонез, яйца и сметану. Этот рецепт самый простой и в то же время уникальный. По этому рецепту готовили наши бабушки и пробабушки», - поделилась она.

У Куляйхан Абдиевой трое взрослых детей. Шестеро внуков. Все свободное время она посвящает семье и готовке для семьи любимых ими блюд.

«Наш казахский дастархан всегда был богатым. На стол в первую очередь ставили бауырсаки. Так как это мучное изделие считается одним из основных атрибутов. Ежегодно на праздник Наурыз у нас в семье традиция собираться всей семьёй. Также заходят родные и близкие. Этот день мы отмечаем с особым трепетом. Поэтому для моих гостей я всегда накрываю богатый стол. Практический ничего не покупаю, все домашнее готовлю сама», - заключила жительница Тараза.