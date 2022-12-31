Старинные дома представлены на выставке журналиста – художника из Семея

31 Декабря 2022, 15:54

СЕМЕЙ. КАЗИНФОРМ – В литературно-мемориальном музее имени Федора Михайловича Достоевского в Семее открыта персональная выставка графических работ Руслана Шакабаева «Окна». Об этом передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Выставка посвящена старому Семею. С работ, написанных легкими карандашными штрихами, проступает очарование домов, многим из которых уже больше полутора веков. В каждом из них прожило жизнь несколько поколений людей, которые любили и огорчались, работали и отдыхали, рожали детей и провожали в последний путь близких, приносили в дом тысячи мыслей и эмоций, которые впитывали стены старых домов. Наверное, поэтому каждое здание на работах Руслана кажется почти живым, у всех своя история», - отметила сотрудник музея Алла Белякина на открытии выставки.

«За многие десятилетия дома перестраивали, что-то ремонтировали, где-то окно заложили или, наоборот, прорубили. Они меняются так же, как и человек – кто-то за собой следит, кто-то нет; то же самое происходит и с домами», - убежден Руслан Шакабаев.

От его работ веет особенной уютной теплотой. Автору удалось не просто передать внешний вид домов, но и пробудить воспоминания о былом городе, подарить тонкое чувство ностальгии по уходящему облику Семея.

«Я живу в том районе города, который когда-то называли Татарской слободой, а сейчас – Таткраем. И вроде бы всю жизнь ходил по этим улицам мимо давно знакомых домов, но с возрастом приходит понимание красоты, которая в них есть», – объясняет Руслан Шакабаев свое желание изображать именно городские пейзажи старой части Семея.

Выставка неспроста получила название «Окна». Если у человека зеркалом души называют глаза, то у домов таким же отражением внутренней сути являются окна.

Автор признался, что каждую работу начинает с прорисовки именно этой главной части любого дома. Поэтому на выставке рисунки расположены над импровизированными окнами. Выставка позволяет заглянуть в чужие окна – такие, какими они обычно и бывают в старых домах Семея.

Всего на выставке представлено 58 работ, созданных за шесть месяцев 2022 года. На них представлено три сезона – лето, осень и зима.

Этот цикл пейзажей старого города – проявление творческой натуры профессионального журналиста. Руслан Шакабаев 20 лет работает в медиасфере, его новостные сюжеты транслировали ТВК-6, 31 канал, 7 канал, «Хабар» и «Хабар-24». Но мало кто знает, что он рисует с трех лет, окончил детскую художественную школу и художественно-графический факультет, и, прежде чем уйти в журналистику, несколько лет работал учителем рисования.

«К сожалению, в последние годы старинные здания в Семее быстро исчезают. Я не помню, чтобы нам, журналистам, удалось защитить и сохранить хотя бы один дом, которые сейчас массово сносят. За последние 20 лет мы не смогли отстоять ни одного. Дома бесследно исчезают. Поэтому хочется, чтобы они остались хотя бы на рисунках», - отметил Руслан.

Выставка «Окна» – это окна в уходящий мир старинного города на Иртыше.

Фото автора и музея