Старинную кирпичную кладку обнаружили в Семее

СЕМЕЙ. КАЗИНФОРМ - В центре Семея под землей обнаружили старинную кирпичную кладку. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Semeynews.kz.

Рядом с Музеем изобразительных искусств имени семьи Невзоровых раньше располагалась автостоянка, сейчас там ведется строительство очередного объекта. В ходе земляных работ там была обнаружена кладка из красного кирпича и загадочные колонны. Горожанесделали фотографии необычной находки.

В краеведческом обществе «Прииртышье» рассказали, что на этом месте раньше располагались полуподвальные купеческие дома.

«Это не колонны, а скорей всего колодцы. Они выкладывались из красного кирпича. На нижних этажах располагались погреба. Они тоже выкладывались из красного кирпича», — пояснили в краеведческом обществе.

Отметим, что рядом со строительной площадкой располагался дом купца Степановых (Музей им.семьи Невзоровых) и возможно, что участок являлся частью его усадьбы.