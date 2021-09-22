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    09:01, 22 Сентябрь 2021 | GMT +6

    Старинную кирпичную кладку обнаружили в Семее

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    СЕМЕЙ. КАЗИНФОРМ - В центре Семея под землей обнаружили старинную кирпичную кладку. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Semeynews.kz.

    Рядом с Музеем изобразительных искусств имени семьи Невзоровых раньше располагалась автостоянка, сейчас там ведется строительство очередного объекта. В ходе земляных работ там была обнаружена кладка из красного кирпича и загадочные колонны. Горожанесделали фотографии необычной находки.

    В краеведческом обществе «Прииртышье» рассказали, что на этом месте раньше располагались полуподвальные купеческие дома.

    «Это не колонны, а скорей всего колодцы. Они выкладывались из красного кирпича. На нижних этажах располагались погреба. Они тоже выкладывались из красного кирпича», — пояснили в краеведческом обществе.

    Отметим, что рядом со строительной площадкой располагался дом купца Степановых (Музей им.семьи Невзоровых) и возможно, что участок являлся частью его усадьбы.


    Теги:
    Восточно-Казахстанская область История Казахстана
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