Старинному особняку присвоили статус памятника – аким Семея

СЕМЕЙ. КАЗИНФОРМ - Аким Семея Бакытжан Байахметов посетил старинные особняки и одноминаретную мечеть. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Semey News.

Градоначальник сообщил, что сохранение историко-культурного наследия Семея – важная задача, которую поставил перед руководством города Президент РК Касым-Жомарт Токаев и глава ВКО Даниал Ахметов.

«Свидетелями исторических событий были улицы и старинные здания, сохранившие свой неповторимый архитектурный стиль, придающие особенный облик нашему городу. И, конечно, наш долг – сохранить их красоту и уникальность по возможности как можно дольше.

Накануне вопрос был рассмотрен на расширенном аппаратном совещании акимата города, в ходе которого возникли ряд вопросов, требующих рассмотрение с выездом на место», — отметил аким.

Б. Байахметов посетил несколько памятников архитектуры. В их числе и одноминаретная мечеть, построенная в первой половиной 19 века.

«Мечеть требует особого внимания и соответствующего ремонта. Имеются вопросы по завершению процедур оформления документов, закрепления на баланс и последующего ремонта. Здание Центрального телеграфа , чья судьба не оставляет равнодушными семейчан, находится в аварийном состоянии и требует серьезного изучения с привлечением экспертов», — считает глава города.

Б .Байахметов также посетил старинный особняк по улице Найманбаева, 187, история с разрушением которого вызвала большой резонанс среди горожан.

«Ему недавно был присвоен статус памятника архитектуры, и несмотря на почтенный возраст – построено оно было в 1840-х годах – при должном ремонте этот красивый кирпичный особняк еще послужит людям. Нужно отметить, что в Семее сохранилось немало прекрасных старинных зданий, но, к сожалению, далеко не все владельцы соблюдают законодательство по охране памятников», — подчеркнул аким.

Б. Байахметов заявил о необходимости приложить все усилия для того, чтобы исторический центр Казахстана не только развивался в будущем, решались повседневные проблемы, но и чтобы в нем сохранился тот особенный дух.



