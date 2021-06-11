Старинное здание, которое хотели снести, сохранят в Семее

СЕМЕЙ. КАЗИНФОРМ - Аким Восточного Казахстана Даниал Ахметов посетил старинное здание в Семее, которое хотели снести. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Semey News.

Глава области рассказал, что неоднократно поступали письма и обращения от общественности Семея, творческой интеллигенции, работников культуры с просьбой сохранить в первозданном виде здание бывшего купеческого дома 1844 года постройки по улице Найманбаева.

«Так, вышло, что несколько десятков лет назад, здание приобрело частное лицо, рядом с ним бизнесмен построил торговый дом. И сейчас предприниматель хочет его снести, чтобы построить на этом месте жилой дом. Однако, обращу ваше внимание, что в ходе рабочего визита в Семей, я встретился с владельцем старинного здания. Областное управление культуры уже подготовило все необходимые документы об исторической ценности этого памятника архитектуры, более того, мы выделим деньги, чтобы вернуть купеческому дому, которому 177 лет первозданный облик», — сказал аким.

Д. Ахметов предложил, что в будущем в старинном здании можно будет разместить один из филиалов музея, или передвижные выставки.

«Владелец памятника архитектуры хочет построить жилой многоквартирный дом, только приветствуется. В ближайшее время акимат Семея предложат предпринимателю участок в одном из микрорайонов города», — заключил аким.