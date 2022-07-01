Старейший в Казахстане теннисный турнир пройдет в столице

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – С 17 по 24 июля в городе Нур-Султане в рамках «Кубка Президента» на летних хардовых кортах Национального теннисного центра состоятся международные турниры серии ATP Challenger Tour и ITF Women's World Tennis Tour, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу ФТК.

В этом году на «Кубке Президента» честь Казахстана будут защищать более 10-ти членов Национальной и молодежной сборных страны: Михаил Кукушкин, Дмитрий Попко, Тимофей Скатов, Бейбит Жукаев, Денис Евсеев, Григорий Ломакин, Максим Батютенко, Гозаль Айнитдинова, Жибек Куламбаева, Аружан Сагандыкова, Сандугаш Кенжибаева и другие.

На нынешнем турнире хороший состав у девушек, где за титул поборются: первая ракетка Грузии Екатерина Горгодзе (114 номер WTA), бронзовый призер Олимпийских игр 2020 года в парном разряде, бразильянка Лаура Пигосси (124-я в WTA), восходящая звезда чешского тенниса Линда Фрухвиртова (176-я в WTA), прошлогодняя чемпионка «Кубка Президента» грузинка Мариам Болквадзе (185-я в WTA) и многие другие.

Турнир всегда имел высокий статус. В свое время здесь выступали теннисисты из нынешнего ТОП мирового одиночного рейтинга: Даниил Медведев (ATP №1), Андрей Рублев (ATP №8), Карен Хачанов (ATP №22), Миомир Кецманович (ATP № 30), Себастьян Корда (ATP № 46), Макс Перселл и многие другие именитые игроки. «Кубок Президента» был и остается стартовой площадкой для многих отличных теннисистов, позволяя им раскрыться.

«Кубок Президента» (англ. President's Cup) — ежегодный профессиональный международный теннисный турнир, проводимый ITF в рамках женского тура и ATP в рамках тура ATP Challenger в городе Нур-Султане. «Кубок Президента» проводится с 1991 года и считается одним из самых престижных теннисных турниров в Казахстане среди профессионалов (мужчин и женщин). Впервые соревнование приобрело статус международного в 2007 году. В разные годы победителями нашего турнира становились: казахстанцы Михаил Кукушкин и Андрей Голубев, украинец Илья Марченко, австриец Себастьян Оффнер, нынешний капитан сборной Германии Райнер Шуттлер, чемпион Открытого чемпионата Австралии и «Ролан Гаррос» хорват Иван Додиг, победительница двух турниров «Большого шлема» в парном разряде китаянка Чжан Шуай (7-я ракетка мира в паре) и многие другие.