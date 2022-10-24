Старейший театр столицы завоевал Гран при республиканского театрального фестиваля

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Спектакль русского театра имени М.Горького – драма «Гроза» - признан лучшим на фестивале драматических театров Казахстана, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу театра.

В преддверии Дня Республики состоялась торжественная церемония закрытия XXVIII республиканского театрального фестиваля драматических театров, посвященного 100-летию выдающейся актрисы, народной артистки СССР Шолпан Жандарбековой, в котором горьковцы приняли участие со спектаклем А. Островского «Гроза».

Классический сюжет драмы «Гроза» в постановке талантливого тандема - режиссера Рачи Махатаева и художника-сценографа Ильшата Вильданова, разворачивается в черно-белом мире некоего города N, где за высоким забором, под видом благочестия, скрыты жестокие нравы и ханжество, а любовь, доброта и сострадание едва ли могут им противостоять…

Так, решением критиков фестиваля, спектакль «Гроза» Государственного академического русского театра драмы имени М.Горького акимата г.Астаны был признан лучшим спектаклем малых форм, а актрисы Ульяна Апрельская и Айжулдыз Халикова одержали победу в номинациях «Лучшая актриса» и «Восходящая звезда» («Шолпан жұлдыз») соответственно.

Члены творческого коллектива отметили важность проведения таких мероприятий. По словам актрисы театра, заслуженного деятеля РК Людмилы Крючковой, актеры и режиссеры в ходе таких встреч обмениваются опытом.

«Мы знакомимся с творчеством наших коллег, мы видим, как рождаются новые таланты, и это очень здорово», - отметила Л.Крючкова.

В свою очередь, режиссер Рача Махатаев выразил благодарность за то, что театры имеют возможность участвовать в подобных фестивалях.

«Это очень полезно для труппы, для того, чтобы познакомиться с другими театрами и спектаклями. Труппа от таких встреч растет в профессиональном плане и приобретает новый опыт», - сказал режиссер театра.

Напомним, что организатором творческого мероприятия, в котором приняли участие 10 театров страны и показали свои постановки на казахском, русском и немецком языках, является Казахский Государственный музыкально-драматический театр им К. Куанышбаева при поддержке Министерства культуры и спорта РК.