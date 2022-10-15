15 Октября 2022, 20:03

Старейший театр столицы начал новый сезон

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - 122-театральный сезон начинает Государственный академический русский театр драмы им. М. Горького акимата города Астаны. Первым спектаклем этого сезона стал сценическая фантазия по рассказам Василия Шукшина «Светлые думы», передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу театра.

Ежегодно открытие сезона горьковцы посвящают определенной тематике. В этом году перед началом спектакля зрителям приоткрыли закулисье. В фойе появились столики для гримирования, островки художников по костюмам и декорациям.

Зритель смог окунуться в атмосферу творческой подготовки постановок и пообщаться с актерами театра, которые делились этапами рабочего процесса.

Все это происходило вокруг арт-объекта – бюста Максима Горького, выполненного в отличной от привычно стиля технике.

Актеры продекламировали письмо Горькому, после которого раздался голос самого писателя, где он призывает человечество к труду, дословно произнося: «За работу!». Именно этот возглас стал начальной точкой отчета нового сезона.

«Храм искусства начинает сезон с обширным багажом участия в творческих событиях этого года. Горьковцы уже успели принять участие в федеральной программе России «Большие гастроли» в городе Новокузнецке, где представили пять спектаклей в разных жанрах. Кроме того, коллектив совсем недавно вернулся из гастролей в городе Костанае, где за четыре дня были показаны 10 спектаклей. Сразу после этого актеры приняли участие в Международном театральном фестивале по произведения Мартина МакДонаха в городе Пермь (РФ), где был представлен спектакль «Человек-Подушка», - напомнили в пресс-службе Театра.

ГАРТД им. М. Горького является одним из старейших театров страны, его история берет свое начало с 1899 года, именно тогда в Акмолинске был заложен первый фундамент нынешнего столичного русского театра драмы.

Сегодня в театре работают артисты разных жанров и возрастов, которые воплощают на сцене комедийные и драматические образы. Актеры имеют ряд государственных и международных наград, коллектив известен далеко за пределами Казахстана – география гастрольных туров включают в себя большинство стран от Испании до Японии.