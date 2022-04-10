Старейший парк Тараза украсили современные скульптуры

ТАРАЗ. КАЗИНФОРМ – О том, как развивается и благоустраивается старейший парк областного центра Жамбылской области, рассказал директор парка Асан Кошмамбетов, передает корреспондент МИА «Казинформ».

У многих взрослых жителей Тараза есть одинаково счастливые воспоминания детства – солнечные дни лета, тенистый парк, фонтан с журавлями, карусель с лошадками, мороженое и море свободного времени.

Такое же ощущение счастья охватывает нынешних маленьких жамбылцев, ведь в их распоряжении – роскошный парк с разнообразными аттракционами, о которых их мамы и папы и не мечтали. Здесь сегодня ухоженные дорожки и европейского вида зеленые газоны с цветниками. А журавли, некогда украшавшие фонтан у снесенного в тяжелые перестроечные времена кафе «Лакомка» и «улетевшие» тогда в неизвестном направлении, вернулись обратно и поселились в этом же парке, на детской площадке, как символ счастливого детства.

Официальный статус «парк культуры и отдыха имени В. И. Ленина» был присвоен в 1948 году. А прежде этот зеленый уголок старого Джамбула, нынешнего Тараза, значился как Летний сад, открытый в 1905 году в городе Аулие-Ата (так назывался Тараз). В 1998 году парк получил имя известного казахстанского деятеля Турара Рыскулова. Вот уже более 20 лет заботится об этом парке его директор Асан Кошмамбетов.

С недавнего времени посетители заметили, что в парке появилось множество скульптурных изображений. Здесь и красавица с джигитом, и средневековые воины, и «человек-паук», и разнообразные животные, и сказочные персонажи. Вдохновитель и устроитель паркового благополучия Асан Кошмамбетов рассказал в эксклюзивном интервью корреспонденту МИА «Казинформ» об истории парка и о том, откуда появились такие скульптуры.





- Сам парк является историческим местом, ему более 120 лет, – рассказал собеседник. - В 1898 году на этой территории был заложен яблоневый сад, как первый городской парк города Аулие-Аты. В послереволюционные годы XX века парк назывался Садом Свободы. Помимо нескольких скромных аттракционов, в парке находился «клуб коммунистов», где с августа 1919 года располагалась редакция газеты «Аулие-Атинский вестник» - прабабушка нынешней областной газеты «Знамя труда».

- Какие аттракционы есть в Вашем парке и что еще в нем примечательного?

- В нашем парке сохранились некоторые аттракционы более поздних советских времен, мы их ремонтируем, поддерживаем в рабочем состоянии. Вернули в парк фонтан «Журавли», с которым у многих жамбылцев связаны счастливые детские воспоминания. А со стороны южного входа в парк установлен бюст Каримбая Кошмамбетова, моего дедушки, активного участника установления Советской власти в Аулие-Атинском уезде. Всего шесть аттракционов осталось с советских времен, мы их бережем, так как они исторически ценны. Всё это история. Людям это интересно, современной молодежи интересно, как жили их родители, бабушки-дедушки.

- Горожане интересуются, откуда в парке столько интересных, необычных скульптур.

- Всё началось с карантина во время пандемии, когда парк наш был закрыт на неопределенный период. Масса свободного времени и стремление к творчеству сподвигли меня попробовать создавать скульптурные изображения по самой простой технологии. Потом их раскрашивать. Получалось неплохо, родным и друзьям нравилось. Тогда решили украсить наш парк изображениями людей, зверей, персонажей из сказок и мультиков.

Очень интересно работать с подручными материалами, когда из всяких обрубков деревьев, пеньков, сучков, из старых шин, баллонов и прочего вроде бы как мусора вдруг появляются забавные персонажи. Причем, заметьте, в ход идет только то, что остается после санитарной обрезки. Ни одно здоровое дерево не пострадало. А людям очень нравится, и часто вижу, как они делают селфи возле этих скульптур.

- Что Вы еще мечтаете создать в парке?

- Когда мы начали свое дело, то мечтали об ограждении, асфальте, о зеленых газонах и современных аттракционах, вроде «Бумеранга» или «Лабиринта». Мечты имеют свойство сбываться. Всё это и даже больше у нас появилось. Нужно только трудиться, приложить усилия, для того чтобы мечты сбылись. За эти годы мы приобрели 35 новых аттракционов. Теперь мы мечтаем уже о более сложных конструкциях, о малых архитектурных формах, которые бы отвечали запросам разных возрастных групп населения. Мечтаем, чтобы наш парк был насыщен зеленью, уютными уголками отдыха, интересными аттракционами. Чтобы каждый приходящий сюда, будь то ребенок или взрослый нашел здесь и отдых, и развлечение.



