Старейший из действующих глав государств выдвинул себя на новый президентский срок

92-летний Поль Бийя заявил, что является кандидатом на президентские выборы 12 октября 2025 года. Об этом он сообщил в социальной сети X.

— Будьте уверены, моя решимость служить вам соответствует тем серьезным вызовам, с которыми мы сталкиваемся. Вместе нам по силам преодолеть любые трудности, — добавил он.

Ранее сообщалось, что президент Камеруна решил баллотироваться на восьмой срок. Тогда об этом заявил председатель Национальной ассамблеи Кавайе Йеги Джибриль, который объявил Бию кандидатом от региона Крайнего Севера.

Поль Бия находится у власти с 1982 года. С 25 июля 2019 года политик является самым пожилым действующим президентом в мире после смерти президента Туниса Беджи Каида Эс-Себси. А с 8 сентября 2022 года он самый пожилой действующий глава государства в мире после смерти британской королевы Елизаветы II.

Конституция Камеруна не устанавливает ограничений по возрасту или сроку полномочий для кандидатов в президенты, что позволяет Бийе баллотироваться на восьмой срок подряд.