Старейшая жительница Японии умерла в возрасте 115 лет

Старейшая жительница Японии Сигэко Кагава скончалась в возрасте 115 лет, передает Kazinform со ссылкой на Anadolu.

Как сообщило Министерство здравоохранения, труда и социального обеспечения страны, Кагава Сигэко, проживавшая в префектуре Нара, умерла 27 августа в возрасте 115 лет.

После ее смерти старейшим человеком Японии стала 114-летняя Фуё Кисимото, проживающая в префектуре Киото.

Согласно Книге рекордов Гиннесса, звание самого долгоживущего человека в истории принадлежит француженке Жанне Кальман, которая умерла в 1997 году в возрасте 122 лет и 164 дней.

Старейшим ныне живущим человеком в мире считается 117-летняя Этель Кэтерхэм, проживающая в доме престарелых в графстве Суррей в Великобритании.