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Старейшая жительница планеты празднует 119-летие
3 Января 2022 04:31
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НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – В Японии долгожительнице Канэ Танака исполнилось 119 лет. Об этом сообщило агентство Kyodo, передает МИА «Казинформ».
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Бабушка уже внесена в Книгу рекордов Гиннесса как самая пожилая женщина мира. Танака проживает в Доме престарелых в префектуре Фукуока. Она редко видится с близкими из-за коронавирусных ограничений. Несмотря на преклонный возраст, чувствует себя хорошо и продолжает жить привычной жизнью. Японка любит настольные игры и рано просыпается, обожает шоколад и конфеты. Родилась Танака 2 января 1903 года. Мужа и старшего сына она потеряла во Вторую мировую войну. Всю жизнь женщина проработала продавцом. У неё никогда не было серьёзных заболеваний. Лишь в 103 года ей удалили раковую опухоль.
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