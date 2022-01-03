Старейшая жительница планеты празднует 119-летие

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – В Японии долгожительнице Канэ Танака исполнилось 119 лет. Об этом сообщило агентство Kyodo, передает МИА «Казинформ».

Бабушка уже внесена в Книгу рекордов Гиннесса как самая пожилая женщина мира. Танака проживает в Доме престарелых в префектуре Фукуока. Она редко видится с близкими из-за коронавирусных ограничений. Несмотря на преклонный возраст, чувствует себя хорошо и продолжает жить привычной жизнью. Японка любит настольные игры и рано просыпается, обожает шоколад и конфеты. Родилась Танака 2 января 1903 года. Мужа и старшего сына она потеряла во Вторую мировую войну. Всю жизнь женщина проработала продавцом. У неё никогда не было серьёзных заболеваний. Лишь в 103 года ей удалили раковую опухоль.



