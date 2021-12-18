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Старейшая жительница Китая умерла в возрасте 135 лет
18 Декабря 2021 18:00
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УРУМЧИ. СИНЬХУА - КАЗИНФОРМ - Алимихан Сейити, являвшаяся самым возрастным долгожителем Китая, скончалась в четверг в возрасте 135 лет в Синьцзян-Уйгурском автономном районе, сообщили в субботу местные власти. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на агентство «Синьхуа».
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Алимихан Сейити родилась 25 июня 1886 года в поселке Комушерик уезда Шулэ округа Кашгар, сообщили в отделе пропаганды парткома уезда.
В 2013 году она возглавила список старейших жителей Китая, составленный Китайской ассоциацией геронтологии и гериатрии, ранее известной как Геронтологическое общество Китая.
Она жила очень простой и размеренной жизнью до самой смерти.
Комушерик считается в Китае «поселком долгожителей». В нем проживает много пожилых людей старше 90 лет.
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