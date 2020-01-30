Старейшая женщина Таджикистана скончалась в возрасте 127 лет

ДУШАНБЕ. ХОВАР - КАЗИНФОРМ - Жительница селения Дахана джамоата Шайдон Аштского района Согдийской области Фотима Мирзокулова, которая считалась самой старейшей жительницей Таджикистана, скончалась в возрасте 127 лет. Она была предана земле в своём селении. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Национальное информагентство Таджикистана «Ховар».

Фотима Мирзокулова родилась 13 марта 1893 года в селении Кахрамон (бывшее селение Булок) Аштского района и после брака с жителем Даханы переехала в это селение.

Согласно данным её родных и близких, она всю свою сознательную жизнь проработала в колхозах (ныне дехканских хозяйствах) района. Родила и воспитала 8 детей: пять дочерей и трёх сыновей, каждые из которых получили образование, обзавелись собственными семьями и домами. Эта трудолюбивая женщина после выхода на пенсию не могла усидеть дома, в сезон сбора хлопка работала наравне со всеми. Трудилась от начала до конца сезона сбора «белого золота». Эта работа всегда была ей по нраву.

Согласно данным СМИ, бабушка Фотима могла самостоятельно передвигаться и никогда не жаловалась на здоровье. Она вспоминала период своей молодости и рассказывала о своей работе на строительстве Ферганского канала.

Два года назад в селении Дахана в окружении детей, внуков и близких родственников она отметила своё 125-летие. В честь этого события было организовано официальное торжество. Ежегодно накануне Дня матери представители Исполнительного аппарата Президента Республики Таджикистан посещали Фотиму Мирзокулову наряду с другими женщинами-долгожителями.

«Бабушка Фотима имеет около 200 внуков, правнуков и праправнуков. Эта благообразная женщина застала три столетия – 19-е, 20-е и 21-е, три исторических периода – царскую Россию, Советский Союз и, наконец, независимый Таджикистан», — сообщили в Исполнительном органе государственной власти Аштского района.

О смерти Ф.Мирзокуловой сообщил ряд СМИ. В частности, Daily Mail пишет, что Фотима Мирзокулова была старейшей женщиной в мире, если дата рождения в ее паспорте соответствует действительности.

В октябре 2019 года сообщалось о том, что в Астраханской области РФ скончалась старейшая жительница планеты - этническая казашка Танзиля Бисембеева, не дожившая полгода до своего 125-летия. С 2016 года она официально являлась самой пожилой жительницей планеты, о чем свидетельствует запись в Книге рекордов России.