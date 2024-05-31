Старение населения Казахстана: как это повлияет на пенсионную систему

ЕНПФ представил демографические тренды в Казахстане по итогам 2023 года и их влияние на пенсионную систему, а также дал прогноз о смягчении демографической нагрузки в связи с поэтапным введением 5% обязательных пенсионных взносов работодателя (ОПВР) с 2024 года, передает агентство Kazinform.

По данным Бюро Национальной статистики Агентства по стратегическому планированию и реформам Республики Казахстан, население страны на 1 января 2024 года составило более 20 млн человек.

При этом наблюдалась следующая разбивка по возрастным группам:

до 25 лет - 8,5 млн человек (42,6%)

от 25 до 65 лет – 9,7 млн человек (48,5%)

старше 65 лет – 1,8 млн человек (8,9%)

Прогнозируется, что в Казахстане численность населения к концу 2050 года достигнет 26,3 млн человек.

Продолжительность жизни и доля пожилых людей

Ожидаемая продолжительность жизни (значение средней продолжительности жизни, которую проживет человек при условии, что уровень смертности населения останется таким же, как в рассматриваемом году) после снижения на фоне пандемии (2020 - 2021 гг.) повысилась с 70,23 в 2021 году до 75,09 лет в 2023 году.

Прогнозы как ЕНПФ, так и ООН, показывают, что к 2050 году будет наблюдаться высокий уровень демографической старости ввиду увеличения продолжительности жизни (доля людей в возрасте 60 лет и старше выросла с 9,7% в 2008 году до 13,6% в 2023 г. и продолжит расти до 16,7% к 2050 г., то есть к 2050 году в среднем каждый шестой казахстанец будет находиться в возрасте 60 лет и старше).

Суммарный коэффициент рождаемости

Одним из ключевых факторов, влияющих на структуру населения, является суммарный коэффициент рождаемости (СКР), который показывает сколько в среднем родила бы одна женщина на протяжении всего репродуктивного периода (т.е. от 15 до 50 лет).

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С 2022 года наблюдалось снижение данного показателя с 3,05 до 2,96 в 2023 году. Согласно прогнозам ООН ожидается дальнейшее снижение коэффициента рождаемости в Казахстане до 2,42 ребенка на одну женщину к 2050 году.

Снижение рождаемости является глобальной тенденцией для всего мира. В условиях постепенного снижения показателей рождаемости и увеличения продолжительности жизни увеличивается демографическая нагрузка на 1 трудоспособного человека.

Коэффициент потенциальной поддержки

Наблюдается снижение коэффициента потенциальной поддержки, рассчитываемое как количество людей трудоспособного возраста (от 25 до 64 лет), поделенное на количество людей в возрасте 65 лет и старше.

Соотношение людей трудоспособного возраста (25-64 лет) к пенсионерам (65+лет) снизилось с 7,7 в 2012 году до 5,49 в 2023 г. Согласно прогнозам как ЕНПФ, так и ООН, в Казахстане продолжится снижение коэффициента потенциальной поддержки до порядка 4,0 к 2050 году, что увеличит «нагрузку» на трудоспособное население.

- Текущие демографические тренды и долгосрочные вызовы ставят серьезную задачу перед обществом, связанную с его пенсионным обеспечением. Эту задачу решает накопительная пенсионная система, которая позволяет гражданам формировать собственные пенсионные накопления в течение трудовой деятельности соразмерно их доходам. Это способствует уменьшению нагрузки на государственный бюджет и повышению пенсий в будущем за счет перераспределения ответственности за пенсионное обеспечение между государством, гражданами и работодателями, - отметили в ЕНПФ.

Таким образом, как считают в ЕНПФ, развитие и укрепление накопительного компонента в пенсионной системе является ключевым фактором для обеспечения ее устойчивости и адаптации к демографическим изменениям, комфортных условий жизни будущих поколений пенсионеров, нейтрализации финансовых рисков.

В ЕНПФ напомнили, что для достижения поставленных целей Социальным кодексом Республики Казахстан также предусмотрено поэтапное введение 5% обязательных пенсионных взносов работодателя (ОПВР) с 2024 года.