Стараюсь стать лучшей версией себя - оператор iKomek с диагнозом ДЦП

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Возможности реализовать себя не ограничены. В любом деле можно добиться успеха при наличии желания, любви к ремеслу и стремления достичь поставленных целей. Доказательством нашим словам служит Еркебулан Бурмуханбетов, который умело совмещает работу и бизнес, несмотря на церебральный паралич, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Он любит ходить на работу пешком, даже если на это потребуется много усилий и стараний. Для людей, чьи возможности не ограничены, это покажется обыденным, однако только немногие понимают, какой это на самом деле труд. Ему нравится с помощью одной камеры смотреть на городскую рутину, как протекает жизнь столицы. Именно в этом заключается его работа - оператора видеонаблюдения департамента мониторинга и оперативного реагирования.

Его задача - следить за общественным порядком и работой коммунальных служб отведённого участка с помощью камер видеонаблюдения. Если вы недобросовестно повели себя на улице, оставили мусор в неположенном месте, нарушили правила дорожного движения, управляя автомобилем, Еркебулан и его коллеги сразу же фиксируют нарушения и передают соответствующим органам. Даже неубранный снег на улице, невключенные фонари - все это сразу же замечают операторы видеонаблюдения департамента мониторинга и оперативного реагирования.

По словам главы центра «IKomek 109», Еркебулан является одним из лучших сотрудников.

«В нашем коллективе трудятся 8 лиц с ограниченными возможностями. Среди них есть и Еркебулан. Несмотря на то, что у него церебральный паралич, это никак не мешает ему оставаться лучшим и «висеть» в доске почёта», - отметила руководитель центра.

Еркебулан по профессии учитель казахского языка и литературы. Он с отличием окончил Евразийский гуманитарный институт. Уже больше трех лет работает в Городском центре мониторинга и оперативного реагирования IKomek. Сначала он трудился внештатным сотрудником. Однако, заметив старания и интерес к службе, руководство решило принять Еркебулана в штат.

На большом мониторе он отслеживает движение транспорта, горожан. Каждому инспектору видеонаблюдения отводится участок, который мониторят в течение дня.

«У нас на работе нет четкого понимания того, как проходит твой день, потому что каждый день непредсказуем: может произойти что угодно и где угодно. В основном мы работаем в сфере коммунального хозяйства, выявляем участки подтопления, скопления снега и мусора. В нашем департаменте работают сотрудники Министерства внутренних дел РК. С ними вместе мы отрабатываем нарушения. Если это административные нарушения, передаем правоохранительным органам, а если нарушения в сфере ЖКХ, мы отрабатываем с ОСИ, акиматом. Каждое нарушение доводим до конечной точки - решения проблемы. В первые годы работы я выявил человека, употреблявшего наркотические средства. Мы отработали это нарушение совместно с правоохранительными органами», - поделился Еркебулан.

Помимо основной деятельности, наш собеседник интересуется урбанистикой, занимается собственным бизнесом - продажей недвижимости.

«Увлекаюсь урбанистикой и аналитикой недвижимости. В плане урбанистики оцениваю нашу столицу на четверку. Думаю, что у столицы большой потенциал. Все еще впереди. Нур-Султан – растущий город. Если город также будет расти, с транспортом, возможно, будут трудности. Когда мне задают вопрос: чтобы я изменил в облике города, всегда отвечаю, что мне хотелось бы урегулировать дорожное движение - как обойти пробки, возможно построил бы новые ветки, метро. Помимо основной деятельности также занимаюсь продажей недвижимости. Работаю в качестве риэлтора. У меня свои наработанные клиенты – сарафанный отдел. Могу сказать, что 99 % жилых комплексов знаю, как свои пять пальцев», - отметил наш собеседник.

Еркебулан не согласен с тем, что основную деятельность и бизнес сложно совместить. Самое главное – это желание, считает наш собеседник.

«Если постараться, можно найти золотую середину между работой и бизнесом. Я не буду судить по всем людям. Возьмем в пример родителей. У них раньше все было однотипно: окончили школу, поступили в университет, устроились на работу, женились, дети и внуки. Так и жизнь вся проходит. А сейчас, если у вас есть интерес, можно развиваться в любом направлении и бизнесе. Воспринимаю свою основную деятельность как хобби. Может быть, поэтому мне не сложно совмещать работу и бизнес. Я работаю для души. У меня прекрасный коллектив, начиная от операторов и заканчивая руководством», - отметил.

Вне работы Еркебулан занимается спортом, проводит досуг с друзьями, работает с клиентами. В скором времени хочет построить свое счастье – создать семью.

«Мне кажется, что энергия – это моя мотивация. Это то, что движет мной. Поэтому я каждый день стараюсь стать лучшей версией себя», - добавил он.