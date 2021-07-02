Становление внешней политики, формирование госпротокола: воспоминания первого министра иностранных дел РК

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Одним из ведомств, созданных после обретения Казахстаном независимости, является Министерство иностранных дел. Сегодня в Казахстане отмечается День дипломатической службы. В честь профессионального праздника корреспондент МИА «Казинформ» попросил первого министра иностранных дел республики после обретения независимости, ветерана дипломатической службы РК Тулеутая Сулейменова поделиться своими воспоминаниями.

Как было образовано Министерство иностранных дел Казахстана?

«Я проработал в сфере дипломатии 43 года, половину жизни посвятил этому делу. Не так уж и мало времени. Много было и хороших моментов, возникали и трудности. Все я это помню. В преддверии нашего профессионального праздника, я всегда делюсь историями, обращаясь к молодежи, которая идет по нашим стопам. Ведь сегодняшним молодым дипломатам нужен патриотический дух», - рассказывает Тулеутай Сулейменов.

«Если же говорить о положении внешнеполитического ведомства страны после обретения независимости, то до того времени мы не могли добровольно проводить дипломатическую, внешнюю политику. Потому что из центра - из Москвы давали указания о том, «как надо делать». Мы не имели права выезжать напрямую за границу, давать интервью, устанавливать отношения с другими странами в соответствии с законом. А после обретения независимости перед Казахстаном открылись все пути, появилось много возможностей. Политику мы проводили сами, все начиналось с чистого листа. Было, конечно, много трудностей из-за отсутствия квалифицированных специалистов. Во время своего вступления в должность министра иностранных дел наш коллектив состоял всего из около 10 сотрудников. Из них только два-три квалифицированных дипломата, а их опыт, конечно, оставлял желать лучшего. Поэтому мы отправили их за границу и усовершенствовав знания. В КазГУ (ныне Казахский национальный университет им.Аль-Фараби) открыли международный факультет, готовили там специалистов, которые потом работали в Министерстве иностранных дел», - поделился первый министр.

Таким образом, постепенно, шаг за шагом не допускали дефицит кадров, отметил Т. Сулейменов.

«Изначально работавшие в министерстве ребята знали иностранный язык на слабом уровне. Ведь для того, чтобы в совершенстве владеть языком, нужен опыт. Мы приложили много усилий, чтобы улучшить знания и квалификацию переводчиков.

Надо отметить, что в течение 2-3 лет переводчики в сфере казахской дипломатии выросли в профессиональном плане и смогли защитить статус нашей страны на международных мероприятиях», - добавил наш собеседник.

Как формировался протокол казахской дипломатии

«В казахской дипломатии не было понятия протокола. Поэтому было очевидно, что необходимо провести некоторую подготовительную работу в этом направлении. Его оперативно подготовили, и, утвердив решением Президента, передали в государственные органы. В результате мы начали принимать зарубежных гостей по утвержденному протоколу.

В нем были освещены все вопросы касательно того, где должна сидеть казахстанская сторона, как должна проходить официальная церемония приема, вплоть до того, каким должно быть меню блюд для гостей. На стол подвались первое, второе, третье блюдо, сладости. Начиная от конфет и печенья, заканчивая медом и вареньем, были и казы-карта, жал-жая, а также казахское мясо и баурсаки. При этом, ест ли их гость или не ест - не было дел до этого. На дастархане даже негде было руки класть. А это неправильно», - считает он.

Тулеутай Скакович отметил, что согласно европейскому протоколу и других стран, на столе должна быть ложка, вилка, нож и вино и вода.

«Мы это тоже делали постепенно по протоколу. Для обслуживающего персонала мы подготовили единую форму одежды, они носили белые перчатки. Была сформирована культура подачи мяса по-казахски и горячего питания в целом. Мы это делали не только в столице того времени Алматы, но и во всех регионах страны, куда в целях рабочих поездок ездили иностранные предприниматели, высокие гости».

Помимо официальных представителей, выезжающих за границу, мы учили даже бизнесменов уделять пристальное внимание одежде, питанию в соответствии с протоколом этой страны, продолжил ветеран-дипломат.

«Говоря о внешнем виде, на заре независимости мы - даже министры не могли одеваться должным образом. Потому что на это нужны средства. А даже если были деньги, не было магазинов, где можно было бы купить это всё. Все эти трудности со временем мы прошли. Мы дошли до такого уровня, когда уже о нас говорили: «О, казахские дипломаты, казахские министры», - сказал первый министр иностранных дел.

Первые сложности, возникшие во время переговоров с иностранными государствами...

В первое время Казахстану сложно было вести переговоры с такими европейскими, азиатскими странами, арабскими странами, а также Америкой.

«Мы делали все возможное в вопросах ядерного разоружения, вкладывали свои усилия, чтобы защитить нашу страну, землю, границу и нашу независимость. Ведь независимость не далась просто так нам за один день. Нужно защищать наш суверенитет. Вот уже 30 лет исполняется нашей независимости в этом году. Все эти годы мы защищаем ее», - обратился ветеран дипслужбы.

В этой связи Тулеутай Скакович напомнил о том, что осенью 1991 года Государственный секретарь США Уоррен Кристофер прибыл в Казахстан с официальным визитом, и поделился историей, когда наша сторона отказалась от предложений в отношении ядерного оружия в нашей республике.

«После того, как мы категорически отказались от их предложений, Уоррен Кристофер связался с Вашингтоном, консультировался со своим руководством. Довел нашу позицию касательно вопроса ядерного оружия. Сколько бы они не пытались, мы все же выполнили свое желание во главе с Первым Президентом РК - Елбасы Нурсултаном Назарбаевым. Сразу скажу, что нам было нелегко сразу отказаться от ядерного оружия. С помощью использования инструментов дипломатии мы получили гарантии от стран-ядерных гигантов мира, привлекли в наше государство инвестиции, кредиты», - подчеркнул он.