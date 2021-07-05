Становление независимого Казахстана - фоторепортаж из Музея Первого Президента

НУР-СУЛТАН. КАЗАХСТАН – После основания столицы здесь расположились главные административные, социальные и культурные объекты страны. Туристов не оставляют равнодушными небоскребы, уникальные сооружения и современная архитектура торговых домов и зданий. Корреспонденты МИА «Казинформ» заглянули в Музей Первого Президента, где каждая деталь отражает страницы истории: становления и развития независимого Казахстана. Подробнее в нашем фоторепортаже.

Здание музея построено турецкой компанией «SEMBOL» по проекту Design Group Academia Okan KOLOĞLU. Площадь трехэтажного здания – более 40 тысяч кв. метров. На первом этаже расположены музейные экспозиции, библиотека, читальный зал, на втором - многофункциональный зал для проведения мероприятий, а на третьем этаже - коворкинг центр и административные офисы. Дизайн сооружения воплощает в себе неординарный подход архитекторов с преобладанием белого камня и прозрачного стекла. Здание Музея сочетает строгую красоту современной архитектуры и новейшие технологические решения.

Путешествие в музей начинается с Манифеста Нурсултана Назарбаева «Мир. XXI век», который получил высокую международную оценку. Ему присвоили высокий статус официального документа Генеральной Ассамблеи и Совета Безопасности ООН.

В экспозициях сквозь призму жизни и деятельности Первого Президента отражены главные вехи истории нашей Независимости. Поэтому знакомство с экспозицией начинается с видео путешествия «Путь, ведущий к Елбасы».

Как сказал Елбасы, жизнь народа прирастает с каждым следующим его поколением. Поэтому нет мечты выше, чем мечта о вечности народа. «Мангилик ел» отражает веру в будущее, в завтрашний день. Это символ необратимой и прочной стабильности. Вниманию зрителей представляются скульптурные композиции из бронзы, которые раскрывают значение идеи «Мангилик ел». В центре - фигура Елбасы, позади – барельеф с изображением многонационального народа Казахстана.

Слева - образ защитника Родины - батыра и современного военнослужащего, а справа - образы матери и отца.

В первом зале «Становление личности» представлены произведения казахстанских художников, на которых изображены родители Абиш и Альжан Назарбаевы . Яркие впечатления детства слились в видеокартине «Детство в предгорьях Алатау».

В зале посредством синтеза классических экспозиционных решений и современных технологий воспроизведена эпоха, в которой происходило становление личности Елбасы. Нашему взору открываются годы раннего детства, обучения в школе, начала трудовой деятельности, этапы политической карьеры.

Первые две витрины посвящены теме преемственности поколений. Здесь представлены музейные предметы конца ХIX – начала ХХ века, которые раскрывают многообразие, богатство, культуру казахского народа.

Детство Нурсултана Абишевича пришлось на суровые послевоенные годы. В 1948 году он пошел в первый класс Чемолганской средней школы имени Д. Фурманова. В 1956 году за отличную успеваемость и активную общественную работу он был принят в ряды ВЛКСМ. Позже, в 1967 году, Всесоюзный Ленинский Коммунистический Союз Молодежи наградит Первого Президента Почетным знаком ВЛКСМ за достижение выдающихся результатов в труде, активное участие в работе комсомольской организации и общественной жизни.

Помимо этого, на стенде представлен комсомольский билет Нурсултана Назарбаева, а также юбилейная медаль «За доблестный труд. В ознаменование 100-летия со дня рождения Владимира Ильича Ленина».

Через экспозиции в музее можно проследить трудовой путь Елбасы. Так, материалы 1959-1962 года посвящены началу его трудовой деятельности.

Елбасы с юных лет с упоением читал казахскую классику. Изучал наследие Абая, дневники и исследования Шокана Валиханова, литературное творчество Мухтара Ауэзова. Особенно неизгладимое впечатление оказала книга Николая Островского «Как закалялась сталь». Об этой книге Первый Президент отмечал: «Эта книга меня очень вдохновила. Книга была не о стали, а о человеческом духе. Книга передает послание о том, что благодаря вере, силе воли и преданности работе мы стали отличной командой и сделали невозможные вещи возможными».

В марте 1956 года Центральный комитет Коммунистической партии Советского Союза принял решение о строительстве Карагандинского металлургического завода. В апреле 1958 года Казахстанская Магнитка была объявлена Всесоюзной ударной комсомольской стройкой. Увидев в газете «Ленинская смена» информацию о всесоюзной стройке, Нурсултан Назарбаев решил поддержать почин. В ноябре 1958 года в составе этой группы был отправлен на учебу в город Днепродзержинск.

В 1962 году молодой Назарбаев поступает на металлургический факультет Темиртауского филиала Карагандинского политехнического института по специальности «Металлургия черных металлов», где обучается без отрыва от производства. С этим городом связан важный этап в биографии Елбасы. Нурсултан Абишевич не раз говорил: «История Магнитки, история Темиртау, судьба его людей неотделимы от моей судьбы. Если бы в моей жизни не было Магнитки и Темиртау, я бы никогда не стал Президентом».

В том же 1962 году в составе советской делегации Елбасы принимает участие в работе VІІІ Всемирного фестиваля молодежи и студентов в столице Финляндии в городе Хельсинки. За активную работу на фестивале награжден почетной грамотой и памятной медалью фестиваля.

1969 год стал переломным в жизни 29-летнего молодого Назарбаева и ознаменовал важную биографическую веху: из рабочих он перешел в состав профессиональных управленцев, активно включившись в партийно-комсомольскую работу. Сначала его назначают заведующим промышленно-транспортным отделом Темиртауского горкома партии, потом утверждают в должности первого секретаря Темиртауского горкома ЛКСМ.

В 1973 году он входит в состав партийной элиты страны – избирается на должность секретаря партийного комитета Карагандинского металлургического комбината.

В марте 1977 года Нурсултан Назарбаев избирается секретарем Карагандинского обкома партии по промышленности, а уже в декабре того же года вторым Секретарем. В декабре 1979 года он избирается секретарем Центрального комитета Компартии Казахстана по промышленности, транспорту и связи, фактически став одним из первых руководителей республики. За высокие производственные показатели и проявленную трудовую доблесть он был удостоен высокими государственными наградами – «Знак Почета», орден Трудового Красного знамени.

22 марта 1984 года Нурсултан Назарбаев был назначен Председателем Совета Министров Казахской ССР, став самым молодым в СССР премьер-министром союзной республики. 22 июня 1989 года на XV Пленуме Центрального комитета Компартии Казахской ССР Нурсултан Назарбаев был избран первым секретарем ЦК Компартии Казахстана.

Так, Нурсултан Абишевич Назарбаев из простого рабочего переходит на руководящую должность.

При создании музея не перешагнули через важную веху в истории страны – декабрьские события 1986 года. Нурсултан Назарбаев восстановил историческую правду о жертвах тех событий, подписав Указ «О реабилитации участников декабрьских событий».

24 апреля 1990 года на сессии Верховного Совета КазССР он избирается Первым в истории Президентом КазССР. Этот период ознаменован учреждением поста Президента Казахской ССР. 25 октября 1990 года Верховный Совет КазССР принял Декларацию о государственном суверенитете, заложившую основы независимости. 1 декабря 1991 года состоялись первые всенародные президентские выборы. В музее можно рассмотреть архивные документы предвыборной кампании. 98,8 % избирателей отдали свой голос за Нурсултана Назарбаева.

Инаугурация Президента прошла 10 декабря 1991 года. На фотографии представлен текст присяги, удостоверение президента, также орден «Алтын Қыран» особого образца и официальный знак отличия высшего должностного лица государства – нагрудный знак Первого Президента РК.

Следующий зал «Путь Президент» отражает главные события, произошедшие после обретения Независимости. Отдавая дань уважения Государственным символам, в зале представлены Герб, Флаг и текст Гимна страны.

Как известно, Конституция является фундаментом развития государства. Действующая Конституция была принята на республиканском референдуме 30 августа 1995 года. По документу, территория страны является целостной и неприкосновенной.

О глубокой истории страны повествует уникальное открытие в мире археологии «Золотой человек» . Автором художественной реконструкции одеяния сакского воина является художник-реставратор Крым Алтынбеков. Экспозиция также представлена зрителям в центре большого зала.

Также в этом зале можно увидеть краткую историю Вооруженных сил Казахстана. Вооруженные силы являются достойными наследниками боевых традиций, славных подвигов наших предков. Представленные экспонаты являются своеобразной иллюстрацией видов войск. На фотографии изображены макет самолета Су-25, макет танка Т-72 – от военнослужащих регионального командования войсками региона «Юг», макет военного корабля – базового тральщика, врученный командующим войсками регионального командования «Запад».

Очень интересная экспозиция повествует о национальной валюте – тенге. На фотографии в центре видим большой макет тенге, которого по сторонам отражают главные достопримечательности страны. Во всем мире на банкнотах принято изображать природу, архитектурные сооружения, либо портреты. В нашем случае было принято решение на лицевой стороне банкнот представить изображения исторических личностей казахского народа, которые внесли выдающийся вклад в культурное, духовное и политическое развитие Казахстана. На оборотной стороне – природные и архитектурные достопримечательности страны.

А с помощью дополненной реальности посредством планшетов можно интегрировать в пространство символы, нашедшие отражение на банкнотах.

В этом зале также отражена важная часть уникальной казахстанской модели развития – география многовекторной политики нашей страны. За годы независимости Казахстан установил дипломатические отношения с более 183 странами мира. Наша страна является участником более 54 международных и 8 региональных организаций.

Когда речь зашла о международном сотрудничестве, стоит отметить отличительную особенность нашего государства – многонациональность. По сей день на территории Казахстана в мире и согласии проживают свыше 130 национальностей. Образование Ассамблеи народа Казахстана сыграло ключевую роль в обеспечении межнационального согласия в нашей стране. Указ был подписан 1 марта 1995 года. Первый Президент РК Елбасы является Председателем Ассамблеи. С началом деятельности данного института многочисленные национально-культурные центры нашей страны получили реальную возможность возрождения своего языка и традиций. За укрепление единства, сохранение мира и согласия, а также за вклад в духовное развитие народа Республики Казахстан Елбасы был удостоен ряда общественных наград: медаль «Единство», Международная премия «Диалог цивилизаций», памятных даров.

Следующий зал «Путь стратега» рассказывает историю основания новой столицы. Почему новой столицей была выбрана Акмола, какие архивные документы сохранились и сложно ли было создавать новую столицу – об этом можно подробнее узнать в зале, посвященном столице.

«Путь глобального лидера». В этом зале располагается фотогалерея, иллюстрирующая контакты Елбасы с лидерами других государств.

Символично, что на макете земного шара, представлены выступления Нурсултана Назарбаева по вопросам ядерного разоружения и глобальной безопасности, ставших значимыми для всего человечества, например, выступление на сессии Генеральной Ассамблее ООН в 1992 году.

За заслуги в деле ядерного разоружения и продвижение мирных инициатив Елбасы награжден множеством государственных и общественных наград.

В зале отдельное место отведено различным орденам, международным наградам Елбасы, присвоенными лидерами различных стран за заслуги в разных отраслях деятельности. Тут же можно отметить Орден Святого Михаила и Святого Георгия Великобритании за особые достижения в области государственного управления, построения безопасного мира, также есть премия мира и превентивной дипломатии Института «Восток - Запад». Нурсултану Назарбаеву также присвоен нагрудной знак «Особо почетного гражданина города Хиросима». Этот нагрудной знак является высокой оценкой заслуг Нурсултана Назарбаева в сфере борьбы за безъядерный мир.





В «Галерее славы» также собраны зримые свидетельства успешной глобальной политики Казахстана под руководством Первого Президента РК.

Стоит особо отметить дипломатические дары, ведь в зале их не несколько, а очень много. Среди них: каминные часы, графин, декоративная ваза, чаша-кубок, на стенах развешаны панно и другие красивые картины.

Фрагмент клинка сабли Абылай хана тоже имеет свою историю. В марте 1758 года по приказу российской императрицы Коллегия иностранных дел наградила султана Среднего жуза Абылая саблей с надписями на старорусском и казахском языках: «Божией милостию Елизавета І, императрица и самодержица всероссийская пожаловала сею саблею подданного своего киргизъ-кайсацкого Аблай солтана за его верную службу в С.-Петербурге,1758-го года». Султан Чингиз, внук Абылай хана, передал на выставку III международного конгресса ориенталистов в Петербурге уникальные этнографические изделия казахского ремесла. Среди них были личные вещи ханов Абылая и Уали, в том числе сабля, подаренная Елизаветой I. Фрагмент сабли, в качестве реликвии от имени потомков Абылай-хана передала в 2004 году Президенту РК Нурсултану Назарбаеву Наиля Бекмаханова - дочь известного казахстанского историка, профессора Ермухана Бекмаханова, автора монографий «Казахстан в 20-40-е годы XIX в.», «Присоединение Казахстана к России».

Еще одна стена занимает коллекцию холодного оружия, которая отражает многообразие и богатство материальной культуры народов мира. Представленные в витрине образцы характеризуют черты национального оружия, способы и место их производства, знакомят с известными на весь мир школами оружейного мастерства.

Следующий зал «Путь мудреца» рассказывает о главных политических, экономических реформах, реализованных Елбасы. Представленные экспонаты – это иллюстративное отражение основных стратегических направлений программы «Казахстан-2030».

Продвижение идей успешности, конкурентоспособности и культа знаний на примерах конкретных историй людей является целью проекта «100 новых лиц Казахстана» . Проект показывает нашему подрастающему поколению, как их целеустремленные соотечественники добиваются профессионального успеха.

В собрании Библиотеки Первого Президента Республики Казахстан – Елбасы особое место занимают книги, написанные Нурсултаном Назарбаевым и книги с дарственными надписями, которые в разные годы были преподнесены главами государств, видными общественными и политическими деятелями.

Кроме музейных экспозиций в музее есть необычная интерактивная площадка, где каждый может почувствовать себя участником соревнований по хоккею, боксу, велоспорту или тяжелой атлетике, получить полезную информацию о развитии спорта, культуры в стране.

Здесь у посетителей есть возможность сделать памятное фото, почувствовать себя победителем на спортивном пьедестале почёта. Фотографию можно отправить себе на электронную почту, и сохранить яркие воспоминания от посещения музея.

Достижения олимпийских спортсменов стали результатом слияния воедино государственной поддержки спорта и физической культуры с деятельностью наиболее активных и известных граждан нашей страны по пропаганде спорта, активного образа жизни. Ярким примером человека с активной гражданской позицией является Дмитрий Иванович Петрухин, который однажды отправился в кругосветное путешествие на мотоцикле. В зале представлен тот самый байк, который Дмитрий Иванович, любя, называет своим «железным тулпаром». На этом мотоцикле с 2004 по 2011 годы он проехал по 80 странам мира и провез государственный флаг Казахстана. Преодолев путь длиной в 200 000 километров, он был внесён в книгу рекордов Гиннеса.

Путешественник стал одним из организаторов уникального проекта - первого в истории республики кругосветного путешествия на яхте «Шокан Уалиханов», которая встала на курс в сентябре 2007 года из порта Актау. Со словами напутствия ее проводил и вручил флаг Казахстана наш Президент. Наша страна в лице Дмитрия Петрухина обрела добровольного посла-кочевника, продвигающего идеи мира и согласия, дружбы народов.

Наряду со спортом Казахстан занял достойное место в мировом культурном пространстве. В этой части зала находится еще одна фото-зона, где воссоздана атмосфера казахской юрты и представлены казахские национальные инструменты: кобыз, домбра и жетыген.

Здесь можно присесть и попробовать сыграть на национальных инструментах, почувствовав импровизированную атмосферу юрты. Ведь музыкой и песней сопровождались любые события в жизни казахского народа, религиозные ритуалы и бытовые церемонии, житейские обряды, а также передавалась история народа.





В информационных секциях собраны сведения о великих композиторах, музыкантах, писателях, художниках, архитекторах и ученых Казахстана. Здесь каждый желающий услышать голоса выдающихся исполнителей прошлого и современности, таких как Амре Кашаубаев, Куляш Байсеитова, Ермек Серкебаев, Роза Багланова и многие другие.

Примечательно, что после получения насыщенной, емкой информации об образовании Независимого Казахстана, можно отдохнуть за игрой в национальные инструменты, спортивные игры, также послушав уникальные голоса уникальных артистов, внесших особый вклад в культурное развитие государства.

А в завершение экскурсии посетители могут поделиться впечатлениями о посещении музея в электронной книге отзывов. Так, за столь короткое время можно пройти по пути суверенного, независимого Казахстана.