Становление казахского государства показали на выставке рукописей в Нур-Султане

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Сегодня в Национальном центре рукописей и редких книг прошла выставка рукописей, в частности через средневековые письменные источники показали становление казахского государства, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Мы хотели показать, что у нас была государственность. Она восходит к XV веку. Некоторые политики говорят, что у нас не было государственности. А первая государственность появилась в 1936 году при Советском Союзе, якобы тогда нас называли казахами. А данные источники говорят о том, что слово казахи, Казахстан встречается с XVI века. Здесь прямо написано: казах мемлекети – государство казахов. Это описание встречается в рукописи «Мехман Нама Бухара» XVI век. То есть, мамлекет означает государство», - пояснил главный эксперт Национального центра рукописи и редких книг Алмат Абсаликов.

По его словам, в Национальном центре рукописей и редких книг хранятся разные значимые рукописи.

«Среди них «Тарих-и Рашиди», «Мехман Нама Бухара», «Тарих Джахон Ара», рукописи разных историков. В нашем архиве самая древняя рукопись относится к ХІ веку. Это книга «Кудатгу-Билик» Юсуфа Баласагуни. У нас хранится копия рукописи», - отметил Алмат Абсаликов.

Выставочный зал разделен на несколько периодов. Первый период – период Тюркского каганата. Затем охватывается период Караханидов, период Золотой Орды и Казахского ханства.

«Также у нас хранятся первые произведения Абая, Ибрая Алтынсарина. Сейчас на выставке представлены около 120 рукописей», - добавил А. Абсаликов.

Отметим, что выставка посвящена 30летию Независимости страны. Посмотреть ценные рукописи приехали Посол Туркменистана в РК Батыр Дурдымуратович, Посол Узбекистана в РК Саидикрам Ниязходжаев, советник Посольства Турции в РК по вопросам религии Адильбек Бекболатов, директор культурного центра Юнус Эмре Алмагуль Тургынбековна и представители Министерства культуры и спорта РК.

«В этом году наши страны отмечают 30-летие Независимости. Много культурных ценностей наших народов находятся во многих странах мира. Хотел бы особо отметить, что такие ценные исследования позволяют глубже изучить историю, довести до молодежи, молодежь должна знать историю. Мы должны донести до всех наше культурное наследие. Сегодняшняя выставка показывает, насколько глубока история. У нас в республике тоже проводятся работа в этом направлении. За последние несколько лет созданы несколько центров по изучению культурного наследия Узбекистана и народов Центральной Азии», - отметил Посол Узбекистана в РК Саидикрам Ниязходжаев.

Также на выставке были представлены редкие книги, письма ханов, карты (копии) по истории Казахского государства из фонда Национального центра рукописей и редких книг. Например, карта Энтоний Дженкинсона, «Жамиг ат-таварих» Кадыргали Жалайыри, «Тарих Джахан Аро» Ахмада Гафари Казвини.

Выставка продлится до конца декабря.