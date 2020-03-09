Становишься причастным к горю людей – психолог ДЧС Жамбылской области Жанель Шайхиева

ТАРАЗ. КАЗИНФОРМ - Главный спасатель - психолог Службы пожаротушения и аварийно-спасательных работ департамента по чрезвычайным ситуациям Жамбылской области Шайхиевой Жанель Сабыруллаевной работает в органах гражданской защиты с августа 2013 года. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Комитет по ЧС МВД РК.

За эти годы Жанель Шайхиева показала себя как настоящий профессионал своего дела.

«Сильнее осознаешь ценность отношения с близкими, ценность жизни и то, что человек — существо социальное, а значит, в трудной жизненной ситуации нам всем нужна поддержка друг друга. Тут-то наша работа становится наиболее важной. Так или иначе, ты становишься причастным к горю людей, которым оказываешь поддержку», - говорит Жанель.

Будни Жанель Шайхиевой нелегки: несмотря на работу, время суток, выходной или праздники, в любой момент ее могут отправить в любую точку нашей области, где будет нужна помощь.

Она должна быть готова выехать в кратчайшие сроки, где бы не находилась, быть собранной, сохранять компетентность и суметь ориентироваться, несмотря на непредсказуемость ситуации, что является неотъемлемой составляющей в работе психолога.

Конечно, никто не отменяет и некоторого количества рутинной работы, которая отнимает не меньше сил и внутреннего ресурса.

Стоит отметить, что Жанель за годы работы психологом побывала на местах многих чрезвычайных ситуаций, где пострадавшим и их близким была необходима психологическая помощь и поддержка. Главным направлением в ее работе является прием звонков на телефоны горячих линий, создаваемых в ходе определенных ситуаций. Так, не видя человека, контактируя с ним только по телефону, она старается понять его состояние и мысли, после чего всеми силами оказывает всю необходимую психологическую помощь.

А находясь в стенах учреждения, на постоянной основе старается проводить беседы с сотрудниками, помогает разобраться в тех или иных ситуациях, проводит для личного состава различные тренинги для укрепления отношений в коллективе.

Жанель Сабыруллаевна старается всегда создавать позитивную и благоприятную обстановку в коллективе. Каждый из сотрудников без может прийти к ней как к специалисту и к другу, ведь она постоянно открыта к общению и умеет расположить к себе любого человека.

Но приходя домой, Жанель становится любящей женой и прекрасной мамой для своей дочери Самиры.

Благодаря такому психологу как Жанель Шайхиева руководство уверенно в том, что обстановка в коллективе всегда находится под контролем профессионала, а в случае чрезвычайных ситуаций специалист с большим опытом работы приложит все силы для того, чтобы пострадавший и его близкие смогли справиться со сложившейся ситуацией.