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    11:11, 06 Сентябрь 2023 | GMT +6

    Станислав Каримов назначен зампредседателя Комитета технического регулирования и метрологии РК

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    Фото: gov.kz
    АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Станислав Каримов назначен на должность заместителя председателя Комитета технического регулирования и метрологии Министерства торговли и интеграции Республики Казахстан. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу министерства.

    Станислав Каримов родился в 1984 г. в Восточно-Казахстанской области. Является членом Президентского кадрового резерва.

    Окончил Новосибирский государственный технический университет по специальности: «Прикладная информатика в экономике».
    Трудовую деятельность начал в частной компании в 2002 году, где проработал до 2009 года. С 2009 – 2014 гг., работал на руководящих должностях в некоммерческих региональных и республиканских организациях.
    С 2012 – 2021 гг., был избран депутатом маслихата г. Усть-Каменогорск V, VI созывов, председателем постоянной комиссии по городскому хозяйству и экологии, заместителем председателя постоянной комиссии по бюджету, председателем Общественного совета г. Усть-Каменогорск. Кандидат в депутаты Мажилиса Парламента Казахстана VII созыва
    С 2020 г. по 2022 гг. работал в РГП «Казахстанский институт стандартизации и метрологии» Комитета технического регулирования и метрологии Министерства торговли и интеграции Республики Казахстан:
    - директором Восточно-Казахстанского филиала;
    - руководителем департамента государственных эталонов;
    - руководителем Единого государственного фонда нормативно-технической документации РК, руководитель Центра стандартизации РГП «КазСтандарт».
    С сентября 2022 года и по настоящее время занимал должность IT директора ТОО «East Consulting Group».
    С сентября 2021 года и по настоящее время был председателем Общественного совета АО «Национальные информационные технологии» Министерства цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности РК.


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