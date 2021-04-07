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    17:47, 07 Апрель 2021 | GMT +6

    Станет ли вакцинация от КВИ обязательной в Казахстане

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Станет ли вакцинация против КВИ обязательной в Казахстане. На этот вопрос ответила председатель Комитета санитарно-эпидемиологического контроля МЗ РК Айжан Есмагамбетова, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «На сегодня вакцинация против коронавирусной инфекции проводится по эпидемиологическим показаниям, это отражено в соответствующем постановлении Правительства, которым утверждается национальный календарь прививок РК», - сказала Айжан Есмагамбетова, отвечая на вопросы журналистов на брифинге в СЦК.

    Вместе с тем, она ответила на вопрос касательно обязательности вакцинации.

    «Хотела бы отметить, что любая вакцинация в соответствие с 77 статьей Кодекса производится только с обязательного информированного согласия пациента, получающего вакцинацию. То есть, всегда можно отказаться», - пояснила Айжан Есмагамбетова.

    Она подчеркнула, что вакцинация - это лучший способ борьбы с инфекционными заболеваниями, и КВИ как раз таки к ним относится.


    Теги:
    Здравоохранение Коронавирус в РК Вакцинация Другие государственные органы Астана Главная Общество Минздрав РК
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