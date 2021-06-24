Станет ли вакцинация обязательной в Казахстане

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Есть ли вероятность того, что вакцинация станет обязательной, ответил заместитель Премьер-Министра РК Ералы Тугжанов, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Я думаю, что не ПЦР-тесты (проходить - прим. авт.), а все-таки мы все будем вакцинироваться. Я думаю, что в этом направлении вы тоже поддержите. В этом направлении мы будем двигаться. Но остальное будет зависеть от эпидемиологической ситуации. Крайних вариантов мы допускать не можем», - сказал в ходе брифинга СЦК заместитель Премьер-Министра.

В этой связи он напомнил решение МВК о том, что сегодня уже приняты первые шаги по прохождению вакцинации.

«Вот эти меры, которые были рассмотрены, приняты на МВК. Фактически во всех регионах идет оперативная подготовка по принятию серьезных шагов, в первую очередь в сфере услуг, о которой мы с вами говорили. Поэтому от результатов этой работы сегодня будет зависеть дальнейшие наши действия. Мы все это будем отслеживать, в этом направлении вы будете проинформированы», - отметил Ералы Тугжанов.

Ранее сообщалось, что в связи с обнаружением мутации COVID-19, характерной для «Дельта» («Индийского») штамма в Нур-Султане, Межведомственная комиссия рекомендовала главному государственному санитарному врачу РК принять следующие дополнительные меры по карантинному режиму:

- ввести ограничения на работу для работников сферы услуг, крупных организованных коллективов (промышленных предприятий) без вакцинации против COVID-19 (за исключением лиц, имеющих постоянные медицинские противопоказания и переболевших);

- ввести требование обязательного ПЦР-тестирования для работников сферы услуг, промышленных предприятий и иных организованных коллективов, отказывающихся от вакцинации против КВИ (не имеющих медицинских противопоказаний к вакцинации против КВИ);

- ввести требование по необходимости вакцинации всего персонала для включения новых субъектов предпринимательства в проект «Ashyq», а также для продолжения работы действующих субъектов в рамках проекта (за исключением лиц, имеющих постоянные медицинские противопоказания и переболевших).