Станет ли древнее городище Актобе-Лаэти музеем под открытым небом

По словам руководителя Областного центра исследования историко-культурного наследия Толыбая Достыбаева, в соответствии с постановлением акимата области № 53 от 11 апреля 2023 года, была утверждена охранная зона этого памятника.

Городище, относящееся к числу памятников истории и культуры местного значения, находится на территории микрорайона «Жулдыз-3» в Атырау. Его общая площадь составляет 34,9 гектара.

Фото: Х. Досмұхамедов атындағы Атырау университеті

— Городище Актобе-Лаэти в XIII–XV веках было одним из процветающих городов Золотой Орды в Прикаспийской низменности. В те времена караваны из городов Золотой Орды, направляясь в Хорезм и Иран, проходили через Актобе-Лаэти. Первые археологические раскопки на этом месте начал в 1965 году археолог, кандидат исторических наук Михаил Мерщиев. А в период с 1974 по 1981 годы здесь проводила масштабные работы Волго-Уральская экспедиция Института археологии АН СССР под руководством археолога Льва Галкина, — рассказывает Толыбай Достыбаев.

По мнению историков, разрушение городища могло быть вызвано повышением уровня Каспийского моря в XIV веке. А в 1950-х годах через территорию городища была проложена тропа, что, в сочетании с вытаптыванием скота, привело к повреждению культурного слоя.

Атырауские археологи возобновили раскопки на этом древнем поселении в 2017 году.

В этом году археологическая группа Атырауского университета имени Халела Досмухамедова продолжила полевые исследования. Работами руководят археологи, кандидаты исторических наук Марат Касенов и Амангельды Зайнов.

Фото: Х. Досмұхамедов атындағы Атырау университеті

— По заказу Областного центра исследования историко-культурного наследия мы начали раскопки на средневековом городище Актобе-Лаэти. Это поселение эпохи Золотой Орды, являвшееся важным центром ремесленного производства, сыграло значительную роль в развитии экономики, культуры и древней цивилизации нашей страны. Уже в 2017 году мы обнаружили здесь производственный комплекс. Тогда же были найдены глиняные сосуды и медные монеты. Эти древние артефакты — не просто предметы старины, а живая история наших предков. Мы не должны связывать цивилизацию кочевников и сарматов исключительно с кочевым образом жизни. Они также достигли высокого уровня в ремеслах, и тому есть подтверждение — находки, сделанные в Актобе-Лаэти, — говорит Марат Касенов.

По словам археолога, на территории городища хорошо сохранились места, где располагались жилые постройки, а также их стены. Толщина культурного слоя составляет от 15 до 60 сантиметров.

Здесь действовали мастерские по обработке железа, стекла, кости и изготовлению декоративных изделий. Среди найденных артефактов — керамические сосуды, кольца с бусинами, стеклянные браслеты, а также золотая монета, датированная XIV веком.

Все эти ценности хранятся в Атырауском областном историко-краеведческом музее.

Фото: Х. Досмұхамедов атындағы Атырау университеті

— Первое письменное упоминание о городе содержится в рапорте 1861 года начальника картографического отдела Уральского казачьего войска, штабс-капитана А. Алексеева, который писал: «В 8 верстах от города Гурьева на СВ на левой стороне реки Урала есть возвышенность с признаками построек, которую я осматривал, и нашел такую же битую посуду, как и в Сараиль-Джадит, медные деньги тоже похожи. Кроме этого тут множество человечьих костей и разных животных». А в поэме акына эпохи «Зар заман» Мурата Монкеулы «Үш қиян» название Актобе упоминается так: «Актобе и Коганша — место, где Асанкайгы-баба построил Дом из красного камня, прожил там десять лет, ведя беседы…». Это позволяет связать название Актобе с городищем Актобе-Лаэти, — поясняет ученый.

Руководитель Центра по изучению историко-культурного наследия Толыбай Достыбаев также отметил, что в будущем планируется преобразовать территорию древнего городища в музей под открытым небом.

Фото: Х. Досмұхамедов атындағы Атырау университеті

— Подобные исторические объекты необходимо тщательно изучать. Они имеют важное значение для будущих поколений, ведь являются частью национальной истории. Поэтому мы намерены превратить это место в музей под открытым небом. Согласно проекту, на раскопанном в 2018–2019 годах участке площадью 1890 квадратных метров будет проведена реставрация. Также планируется создать площадку для стрельбы из лука, построить административное здание и благоустроить территорию, — добавил Тулыбай Достыбаев.

По словам директора Атырауского областного историко-краеведческого музея Мухамбеткали Кипиева, возможно, удастся установить историческую связь между средневековым городищем Актобе-Лаэти и современным городом Атырау.

— Для этого необходимо продолжить исследование истории городища. Значение слова «Лаэти» в его названии до сих пор не раскрыто. Археологи предполагают, что в основе этого поселения лежит город Золотой Орды. Возможно, оно и есть Актобе-Лаэти. Существует также версия, что на его территории находились средневековые поселения, — считает Мухамбеткали Кипиев.

Фото: Х. Досмұхамедов атындағы Атырау университеті

Напомним, ранее мы сообщали о том, что в горных массивах Атырауской области были обнаружены окаменелые зубы акул, живших около 50 миллионов лет назад.