Станет ли дешевле в Казахстане заграничный паспорт для детей
НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Сколько стоит загранпаспорт в Казахстане и в странах СНГ? Из чего складывается цена паспорта? Не планируется ли пересмотреть его стоимость на фоне повышения цен на продовольственные товары? В Министерстве внутренних дел РК ответили на запрос корреспондента МИА «Казинформ».
Из чего складывается цена загранпаспорта?
Расчет стоимости документа осуществляется по принципу возмещаемости услуг на изготовление и выдачу документов, удостоверяющих личность. Себестоимость паспорта РК складывается из закупа сырья и материалов для изготовления бланков документов, удостоверяющих личность, затрат на изготовление документов, новое оборудование, внедрение новых технологий, защитных элементов и т.д. Ставка государственной пошлины за паспорт установлена статьей 615 Кодексом РК «О налогах и других обязательных платежах в бюджет (Налоговый кодекс)».
Как изменилась цена загранпаспорта за последние пять лет?
Стоимость заграничного паспорта составляет 8 МРП (24 504 тенге). В 2017 году стоимость паспорта составляла 4 МРП (1 МРП составлял 2269 тенге) – 9076 тенге. С 2018 года цена паспорта остается неизменной - 8 МРП и меняется только с изменением самого месячного расчетного показателя. Ставка государственной пошлины за удостоверение личности намного ниже. В соответствии со статьей 615 Налогового Кодекса его сумма составляет 0,2% МРП, или 612, 60 тенге.
Сколько стоит загранпаспорт в странах СНГ?
Стоимость загранпаспорта в странах СНГ следующая:
• Таджикистан – 10 долларов США (4733 тенге).
• Россия – 5 тыс. рублей (39 200 тенге);
• Казахстан – 24 504 тенге;
• Армения – 25 тыс. драмов (29 тыс. тенге);
• Азербайджан – 40 манатов (11 183 тенге);
• Узбекистан – 245 000 сумов (10 490 тенге)
В Кыргызстане документ называется «общегражданский паспорт гражданина КР». Паспорт в 34 страницы стоит 885 сомов (5 212 тенге), а на 50 страниц – 945 сомов (5 566 тенге).
О льготах
В МВД РК сообщили о том, что определены следующие категории граждан, освобожденные от уплаты госпошлины при выдаче паспортов и удостоверений личности граждан РК:
• герои Советского Союза, герои Социалистического Труда;
• лица, награжденные орденами Славы трех степеней и Трудовой Славы трех степеней, «Алтын Қыран», «Отан», удостоенные званий «Халық қаһарманы», «Қазақстанның Еңбек Epi»;
• многодетные матери, удостоенные звания «Мать-героиня», награжденные подвесками «Алтын алқа», «Күмiс алқа»;
• участники и инвалиды Великой Отечественной войны и лица, приравненные к ним по льготам и гарантиям; лица, награжденные орденами и медалями бывшего Союза ССР за самоотверженный труд и безупречную воинскую службу в тылу в годы Великой Отечественной войны; лица, проработавшие (прослужившие) не менее шести месяцев с 22 июня 1941 года по 9 мая 1945 года и не награжденные орденами и медалями бывшего Союза ССР за самоотверженный труд и безупречную воинскую службу в тылу в годы Великой Отечественной войны; инвалиды, а также один из родителей инвалида с детства, ребенка-инвалида;
• престарелые, проживающие в медико-социальных учреждениях общего типа для престарелых и инвалидов; дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, находящиеся на полном государственном обеспечении, проживающие в детских домах и (или) интернатах;
• граждане, пострадавшие вследствие Чернобыльской катастрофы.
Не считает ли МВД целесообразным пересмотреть стоимость загранпаспорта?
В Министерстве внутренних дел отметили, что формирование налоговой и бюджетной политики относится к функциям Министерства национальной экономики, которое также является разработчиком Налогового кодекса.
При этом, Министерством национальной экономики разработан законопроект «О внесении изменений и дополнений в Кодекс РК «О налогах и других обязательных платежах в бюджет» (Налоговый кодекс) и Закон РК «О введении в действие Кодекса РК «О налогах и других обязательных платежах в бюджет» (Налоговый кодекс)», в котором предусмотрены поправки, в части уменьшения госпошлины за паспорт для детей до 16 лет с 8 МРП до 4 МРП.
В этой связи, в рамках законопроекта инициированы поправки в статью 615 Кодекса, в части установления госпошлины за выдачу паспорта детям до 16 лет в размере 4 МРП. Если примут поправки в законопроект, то детский паспорт будет стоить 12 252 тенге.
В Министерстве национальной экономики РК отмечают, что данные поправки, в первую очередь, направлены на уменьшение затрат родителей при получении детям паспорта гражданина Республики Казахстан . В настоящее время вышеуказанный законопроект внесен на рассмотрение в Мажилис Парламента.
В Министерстве национальной экономики добавили, что законопроект обсуждается в рабочей группе. Срок введения уточняется, возможно, с 2024 года.