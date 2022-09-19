19 Сентября 2022, 15:02

Станет ли дешевле в Казахстане заграничный паспорт для детей

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Сколько стоит загранпаспорт в Казахстане и в странах СНГ? Из чего складывается цена паспорта? Не планируется ли пересмотреть его стоимость на фоне повышения цен на продовольственные товары? В Министерстве внутренних дел РК ответили на запрос корреспондента МИА «Казинформ».

Из чего складывается цена загранпаспорта?

Расчет стоимости документа осуществляется по принципу возмещаемости услуг на изготовление и выдачу документов, удостоверяющих личность. Себестоимость паспорта РК складывается из закупа сырья и материалов для изготовления бланков документов, удостоверяющих личность, затрат на изготовление документов, новое оборудование, внедрение новых технологий, защитных элементов и т.д. Ставка государственной пошлины за паспорт установлена статьей 615 Кодексом РК «О налогах и других обязательных платежах в бюджет (Налоговый кодекс)».

Как изменилась цена загранпаспорта за последние пять лет?

Стоимость заграничного паспорта составляет 8 МРП (24 504 тенге). В 2017 году стоимость паспорта составляла 4 МРП (1 МРП составлял 2269 тенге) – 9076 тенге. С 2018 года цена паспорта остается неизменной - 8 МРП и меняется только с изменением самого месячного расчетного показателя. Ставка государственной пошлины за удостоверение личности намного ниже. В соответствии со статьей 615 Налогового Кодекса его сумма составляет 0,2% МРП, или 612, 60 тенге.

Сколько стоит загранпаспорт в странах СНГ?

Стоимость загранпаспорта в странах СНГ следующая:

• Таджикистан – 10 долларов США (4733 тенге).

• Россия – 5 тыс. рублей (39 200 тенге);

• Казахстан – 24 504 тенге;

• Армения – 25 тыс. драмов (29 тыс. тенге);

• Азербайджан – 40 манатов (11 183 тенге);

• Узбекистан – 245 000 сумов (10 490 тенге)

В Кыргызстане документ называется «общегражданский паспорт гражданина КР». Паспорт в 34 страницы стоит 885 сомов (5 212 тенге), а на 50 страниц – 945 сомов (5 566 тенге).

О льготах

В МВД РК сообщили о том, что определены следующие категории граждан, освобожденные от уплаты госпошлины при выдаче паспортов и удостоверений личности граждан РК:

• герои Советского Союза, герои Социалистического Труда;

• лица, награжденные орденами Славы трех степеней и Трудовой Славы трех степеней, «Алтын Қыран», «Отан», удостоенные званий «Халық қаһарманы», «Қазақстанның Еңбек Epi»;

• многодетные матери, удостоенные звания «Мать-героиня», награжденные подвесками «Алтын алқа», «Күмiс алқа»;

• участники и инвалиды Великой Отечественной войны и лица, приравненные к ним по льготам и гарантиям; лица, награжденные орденами и медалями бывшего Союза ССР за самоотверженный труд и безупречную воинскую службу в тылу в годы Великой Отечественной войны; лица, проработавшие (прослужившие) не менее шести месяцев с 22 июня 1941 года по 9 мая 1945 года и не награжденные орденами и медалями бывшего Союза ССР за самоотверженный труд и безупречную воинскую службу в тылу в годы Великой Отечественной войны; инвалиды, а также один из родителей инвалида с детства, ребенка-инвалида;

• престарелые, проживающие в медико-социальных учреждениях общего типа для престарелых и инвалидов; дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, находящиеся на полном государственном обеспечении, проживающие в детских домах и (или) интернатах;

• граждане, пострадавшие вследствие Чернобыльской катастрофы.

Не считает ли МВД целесообразным пересмотреть стоимость загранпаспорта?

В Министерстве внутренних дел отметили, что формирование налоговой и бюджетной политики относится к функциям Министерства национальной экономики, которое также является разработчиком Налогового кодекса.

При этом, Министерством национальной экономики разработан законопроект «О внесении изменений и дополнений в Кодекс РК «О налогах и других обязательных платежах в бюджет» (Налоговый кодекс) и Закон РК «О введении в действие Кодекса РК «О налогах и других обязательных платежах в бюджет» (Налоговый кодекс)», в котором предусмотрены поправки, в части уменьшения госпошлины за паспорт для детей до 16 лет с 8 МРП до 4 МРП.

В этой связи, в рамках законопроекта инициированы поправки в статью 615 Кодекса, в части установления госпошлины за выдачу паспорта детям до 16 лет в размере 4 МРП. Если примут поправки в законопроект, то детский паспорт будет стоить 12 252 тенге.

В Министерстве национальной экономики РК отмечают, что данные поправки, в первую очередь, направлены на уменьшение затрат родителей при получении детям паспорта гражданина Республики Казахстан . В настоящее время вышеуказанный законопроект внесен на рассмотрение в Мажилис Парламента.

В Министерстве национальной экономики добавили, что законопроект обсуждается в рабочей группе. Срок введения уточняется, возможно, с 2024 года.