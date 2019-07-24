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Стандарты защиты инвесторов разрабатывает МФЦА совместно с IFSB

Автор:  
Серик Сабеков
24 Июля 2019, 17:04
Стандарты защиты инвесторов разрабатывает МФЦА совместно с IFSB

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Международный финансовый центр Астана совместно с Советом по исламским финансовым услугам разрабатывают стандарты защиты инвесторов. Об этом в интервью журналистам сообщил генеральный секретарь IFSB (Совет по исламским финансовым услугам) доктор Белло Лавал Данбатта, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«В отношении защиты инвесторов, мы сейчас разрабатываем совместно с МФЦА эти стандарты, и вторая рабочая группа по поводу страхования депозитов. Совместно с международной организацией страхования также рассматриваем, какие стандарты могли бы совместно разработать. Хотелось бы поблагодарить МФЦА за предоставление площадки. Это не впервые, когда они выступают в качестве организаторов подобных мероприятий», - сказал Белло Лавал Данбатта.

Отметим, IFSB – международный орган, разрабатывающий стандарты для эффективного надзора и регулирования исламских институтов.

Ранее сообщалось, в Международном финансовом центре Астана проходит неделя Совета по исламским финансовым услугам (Islamic Financial Servis Board – IFSB).

МФЦА - фин. центр "Астана"  
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