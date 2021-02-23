Стандарты психосоциальной поддержки детей и подростков с ВИЧ улучшают в Казахстане

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Министерством труда и социальной защиты населения РК совместно с Детским фондом ООН (ЮНИСЕФ) реализуется программа на 2019-2021 годы «Развитие психосоциальной поддержки и адаптации для детей и подростков, вовлеченных в эпидемию ВИЧ-инфекции, и их родителей в Республике Казахстан». Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу министерства.

Проект направлен на развитие потенциала социальных и медицинских работников, а также родителей/опекунов по вопросам психосоциальной поддержки детей и подростков с ВИЧ и их родителей/опекунов.

Проект реализуется в трех направлениях:

Управление и реализация программы социальных услуг в пользу детей и подростков;

Укрепление потенциала специалистов центров занятости, центров по профилактике и борьбе со СПИД, организаций ПМСП (социальных работников, врачей-педиатров, врачей-инфекционистов, психологов) и активных родителей/опекунов по вопросам психосоциальной поддержки детей и подростков с ВИЧ и их родителей /опекунов;

Укрепление навыков социального предпринимательства среди подростков и молодежи, с использованием передовых методов экспериментального обучения.

В целом рамках проекта реализованы более 40 мероприятий. В частности, разработан план внедрения специального образовательного модуля в программы учебных заведений. Это позволит подготовить врачей, психологов и социальных работников к работе с детьми и подростками с хроническими заболеваниями на качественно новом уровне. Продолжается подготовка 300 специалистов центров социального обслуживания (сферы социальной защиты и здравоохранения) на дому по алгоритмам социального сопровождения детей и подростков, живущих с ВИЧ и другими хроническими заболеваниями (ДЦП, аутизм, сахарный диабет и т.д.). Обучение прошли более 70 тренеров-менторов для работы с подростками.

«Мы хотим, чтобы наши дети и молодежь не чувствовали себя уязвимыми. В рамках проекта сейчас создаем бизнес-инкубаторы совместно с НПП «Атамекен». Практически во всех регионах запускаем информационно-образовательные мероприятия среди более 5,5 тыс. подростков и их семей о преимуществах участия в программе повышения навыков и создания социальных и бизнес-проектов. В скором времени, по итогам 16 семинаров, определим несколько команд на создание социальных и бизнес-проектов», – отметил вице-министр труда и социальной защиты населения РК Ерлан Аукенов.

По данным ЮНИСЕФ, в Казахстане в последние годы снизились случаи заражения ВИЧ и передачи инфекции от матери к ребенку. В республике около 600 детей и подростков стоят на учете с позитивным статусом ВИЧ. Распространенность ВИЧ-инфекции среди общего населения составляет 1,82 на 1000 человек, среди возрастной группы 15 -19 лет – 0,92 на 1000 человек.