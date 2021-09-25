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Стандарты ООН в медобеспечении армии обсудили военные Казахстана и США

Редактор:  
Ринат Дусумов
25 Сентября 2021, 14:31
Стандарты ООН в медобеспечении армии обсудили военные Казахстана и США

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Казахстанские военные медики обменялись опытом с американскими коллегами в сфере медицинской логистики, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Минобороны РК.

Мероприятие, организованное офисом военного сотрудничества в сфере безопасности США, прошло в городе Алматы, в Центре военной медицины Министерства обороны Республики Казахстан.

В мероприятии приняли участие представители Главного военно-медицинского управления Вооруженных сил Казахстана и Военного клинического госпиталя Министерства обороны.

Американские эксперты поделились опытом, системой тактических приемов, методов и действий в области медицинской логистики. Особое внимание было акцентировано на применении стандартов ООН в медицинском обеспечении деятельности войск.

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ООН   Здравоохранение   Армия   США  
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