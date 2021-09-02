Стандарты комплексного развития территорий разработают в Казахстане

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Как будет разрабатываться закон по развитию агломераций и комплексной застройки городов, пояснил министр индустрии и инфраструктурного развития Бейбут Атамкулов, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Министерством национальной экономики в соответствии поручением Президента разрабатываются концепция и законопроект по развитию агломераций.

Нашим Министерством будут разработаны новые стандарты комплексного развития территорий, направленных на создание условий комфортного проживания населения», - сказал Бейбут Атамкулов на заседании Правительства.

По словам министра, данные стандарты включают в себя:

1. Принципы комплексного развития городских территорий;

2. Стандарт развития городских территорий;

3. Стандарт освоения свободных территорий;

4. Стандарт формирования облика городов.

Бейбут Атамкулов отметил, что дополнительно будет внедрен единый институт градостроительной экспертизы всех уровней.

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев, выступая с Посланием, заявил о необходимости разработки закона о развитии агломераций.







