Стандарты комплексного развития территорий разработают в Казахстане
НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Как будет разрабатываться закон по развитию агломераций и комплексной застройки городов, пояснил министр индустрии и инфраструктурного развития Бейбут Атамкулов, передает корреспондент МИА «Казинформ».
«Министерством национальной экономики в соответствии поручением Президента разрабатываются концепция и законопроект по развитию агломераций.
Нашим Министерством будут разработаны новые стандарты комплексного развития территорий, направленных на создание условий комфортного проживания населения», - сказал Бейбут Атамкулов на заседании Правительства.
По словам министра, данные стандарты включают в себя:
1. Принципы комплексного развития городских территорий;
2. Стандарт развития городских территорий;
3. Стандарт освоения свободных территорий;
4. Стандарт формирования облика городов.
Бейбут Атамкулов отметил, что дополнительно будет внедрен единый институт градостроительной экспертизы всех уровней.
Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев, выступая с Посланием, заявил о необходимости разработки закона о развитии агломераций.
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