Стандарты качественного планирования городов введут в Казахстане

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Министр индустрии и инфраструктурного развития Каирбек Ускенбаев в ходе круглого стола на площадке Службы центральных коммуникаций при Президенте РК представил проект стандартов качественного планирования территории городов. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на МИИР РК.

По его словам, новые стандарты станут простым и понятным эталоном проектирования и внедрения компактной застройки, формирования привлекательных и комфортных общественных пространств, развития пешеходной и велосипедной инфраструктур.

«Текущие реалии диктуют новые условия и уже сегодня необходимо трансформировать системы градостроительного планирования, развития новых урбанистических подходов с учетом передового международного опыта. Главой государства в Послании 2021 года уже обозначена необходимость разработки новых стандартов комплексной застройки городов. Для этих целей мы планируем начать реализацию пилотных проектов Концепции развития городской инфраструктуры крупных населенных пунктов страны», сказал министр.

Каирбек Ускенбаев также сообщил, что Министерством индустрии и инфраструктурного развития совместно с Ассоциацией урбанистов Казахстана уже начата работа по трансформации городских пространств городов Актау и Атырау.