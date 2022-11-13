Стандарты качества услуг в сфере туризма обновят в Казахстане

13 Ноября 2022, 14:05

13 Ноября 2022, 14:05

Стандарты качества услуг в сфере туризма обновят в Казахстане

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Вице-министр культуры и спорта РК Серик Жарасбаев поделился планами по обновлению стандартов качества услуг в сфере туризма, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Если говорить о качестве услуг и их соответствии стандартам, в сфере туризма утвержден ряд стандартов, в том числе на основе международных, но их соблюдение является добровольным. Для стимулирования и мотивации субъектов бизнеса соответствовать добровольным стандартам Kazakh Tourism занимается популяризацией стандартов, которые можно использовать представителям бизнеса как руководство к действию», - написал Серик Жарасбаев в своем ответе на депутатский запрос.

По его словам, некоторые стандарты нужно обновлять и улучшать, поэтому в данный момент ведется работа с КазСтандарт по внесению изменений и пересмотру стандартов.

«В рамках этой работы был составлен полный перечень стандартов по услугам сферы туризма. Кроме того, в целях повышения качества туристских услуг и мотивации представителей бизнеса, в пилотном режиме запущена программа «Знак качества», которая подразумевает вручение знаков отличия тем субъектам бизнеса, которые соответствуют требованиям национальных и международных стандартов», - отметил вице-министр.

«Также проводится обучение в виде выездных семинаров для представителей турбизнеса; создан ряд курсов для Онлайн академии внутреннего туризма, которые также способствуют повышению уровня оказания услуг и созданию новых турпродуктов», - добавил С. Жарасбаев.