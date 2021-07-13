Стандарты – эсперанто экономики

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Одним из инструментов устранения барьеров в торговле с целью выхода на новые рынки являются стандарты. Через призму единых требований, предъявляемых к товарам, работам и услугам, сегодня рассматриваются практически все рыночные предложения. Стандартизированные, сертифицированные, аккредитованные лоты – норма современной жизни, и применение стандартов открывает двери больших возможностей. Область стандартизации последовательно осваивается Казахстаном. Особую ответственность в этой сфере накладывает председательство республики в органах ЕАЭС с 1 января 2021 года, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Министерства торговли и интеграции РК.

Буквально с первых дней выполнения этой миссии наша страна четко обозначила место и роль согласованной политики в области стандартизации, метрологии и сертификации для экономического прогресса стран-участниц объединения.

В своем обращении к главам государств-членов Евразийского экономического союза 18 января нынешнего года Президент Касым-Жомарт Токаев подчеркнул необходимость расширения последовательного выхода ЕАЭС на внешние рынки и активного развития торгово-экономических отношений с третьими странами и интеграционными объединениями. Гораздо более ранний документ – Соглашение о сотрудничестве в рамках СНГ от 13 марта 1992 года – подразумевает активный диалог и интеграцию стран Содружества в сфере межгосударственной стандартизации.

В этом направлении проделан немалый путь. В рамках СНГ для курирования деятельности в сфере стандартизации создан и активно работает Межгосударственный совет по стандартизации, метрологии и сертификации (МГС), в состав которого входят руководители национальных органов по стандартизации Республики Казахстан, Азербайджанской Республики, Республики Армения, Республики Беларусь, Кыргызской Республики, Республики Молдова, Российской Федерации, Республики Таджикистан, Туркменистана, Республики Узбекистан, Украины и Грузии. Свою цель МГС видит в выработке согласованной политики для обеспечения совместимости, взаимозаменяемости продукции, ее безопасности для жизни и здоровья людей; устранении технических барьеров в торгово-экономическом и научно-техническом сотрудничестве, повышении эффективности производства.

МГС осуществляет Стратегию развития на период до 2030 года с планами мероприятий по реализации ее отдельных этапов, каждый из которых включает планомерное совершенствование системы межгосударственной стандартизации.

В качестве основного принципа технического регулирования в рамках ЕАЭС зафиксировано преимущественное применение ГОСТ. Посредством разработки межгосударственных стандартов осуществляется унификация общетехнических требований, представляющих интерес для всех участников объединения. Одновременно реализуется курс на гармонизацию технических регламентов и ГОСТов ЕАЭС с международными и европейскими стандартами, что также способствует продвижению продукции, производимой в государствах – участниках СНГ, на международный и европейский рынки. На сегодняшний день перечень ГОСТ, признанных и применяемых в странах СНГ, включает уже более шести тысяч наименований.

В фонде МГС насчитывается 26 060 межгосударственных документов по стандартизации, основанных на применении передового опыта международных и региональных организаций по стандартизации.

Общий уровень гармонизации имеющихся в фонде межгосударственных стандартов с международными и европейскими стандартами составляет 24%, или 6 254 ГОСТ.

На сегодня большую часть разработки ГОСТ осуществляет Российская Федерация и Республика Беларусь, поскольку на их территории сконцентрированы крупные научно-исследовательские институты и профильные межгосударственные технические комитеты по стандартизации – площадки, на которых разрабатываются ГОСТы.

Для защиты казахстанской промышленности на торговых рынках и обеспечение присутствия на рынке безопасной и качественной продукции Казахстан активно разрабатывает и выражает свою позицию по вопросам ГОСТ на площадках ЕАЭС и СНГ с учетом своих национальных интересов, для продвижения национального продукта на общем рынке и собственных здоровых лидерских амбиций.

Наша страна стремится к ежегодному увеличению разработки межгосударственных стандартов в рамках ЕАЭС. В прошлые годы разрабатывалось ежегодно до 70 ГОСТ, в 2020 году - 104 ГОСТ, то начиная с 2022 года, планируется разрабатывать не менее 200 ГОСТ ежегодно.

Разработка стандартов – кропотливая и ответственная миссия. Работа в этом направлении проводится в 2 этапа. На 1 этапе создается первая редакция ГОСТ, которая рассматривается специалистами в Республике Казахстан. На 2 этапе проходит согласование ГОСТ и его принятие на пространстве СНГ, что может занимать до 3 лет.

Главное условие принятия ГОСТов – достижение консенсуса между национальными органами, принимающими участие в голосовании. ГОСТ является принятым, если «за» в окончательной редакции за него проголосовали не менее 4-х государств при отсутствии голосов «против».

В связи с этим, даже не являясь разработчиком, Казахстан рассматривает все проекты ГОСТов. Без участия Казахстана ГОСТы не могут быть приняты на уровне МГС. Участие нашей страны в продвижении всех имеющихся возможностей и инструментов стандартизации придает заметный импульс экономическому развитию как нашего государства, так и всех стран ЕАЭС и СНГ.

Разрабатываемые Казахстаном ГОСТы, грамотная экспертная поддержка и конструктивное сотрудничество способствуют повышению конкурентоспособности производимой в ЕАЭС и СНГ продукции. Предлагая промышленности стандарты с перспективными требованиями, активное участвуя в их разработке, обновлении и обсуждении, технические специалисты нашей страны – асы своего дела – снискали всеобщее уважение и доверие в МГС, укрепляя международный авторитет Казахстана, доверие к его экономическим и интеллектуальным ресурсам.