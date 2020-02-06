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вчера 19:27
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вчера 19:16
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Стандарт школьного кабинета «Рухани жангыру» разработали в Павлодарской области
ПАВЛОДАР. КАЗИНФОРМ - 103 кабинета «Рухани жангыру» создали в Павлодарской области, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».
«Управлением образования разработан стандарт кабинета «Рухани жангыру», - сообщили в управлении образования Павлодарской области. - В настоящее время в области открыто 103 кабинета «Рухани жангыру» (72 кабинета в общеобразовательных школах, два - во внешкольных
организациях, один - в дошкольной, 28 - в организациях технического и профессионального образования)».
Главная цель и миссия кабинета - это формирование духовно-нравственного развития школьников, создание условий для системного изучения уникальной истории и культурного наследия Казахстана, обозначение основных приоритетов в формировании патриотического и
гражданского самосознания подрастающего поколения.
«В кабинетах проводятся уроки истории, географии, казахского и русского языков, литературы, самопознания, классных часов, круглых столов, мероприятий различных уровней. С целью развития творческих способностей учащихся, привития детям любви к народному творчеству, истории казахского народа в школах области открыты 205 кабинетов домбры, в том числе специализированных кабинетов – 77», - добавили в облоно.
В регионе, кроме того, работают 270 кружков домбры, которые посещают 6811 учащихся.
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