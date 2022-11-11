Стандарт энергоэффективности сокращает потребление электроэнергии более чем два раза - МИИР
«По данным Международного энергетического агентства, внедрение странами стандартов энергоэффективности для наиболее распространенных электрических приборов позволяет более чем вдвое сократить среднее потребление электроэнергии, что очень актуально в нынешнее время. В целях продвижения энергоэффективного оборудования, в этом году в рамках изменений и дополнений в закон «Об энергосбережении» нами по опыту Голландии внедрен механизм «энергоэффективных» государственных закупок. Наряду с данным механизмом, в Законе усовершенствована система государственного контроля, энергоаудита, усилено регулирование в бюджетном секторе. Так, мы расширили понятие субъекта Государственного энергетического реестра, в соответствии с чем обеспечен полный охват организаций бюджетного сектора и мониторинг их энергопотребления», - сказал на IV Международном форуме энергосбережения вице-министр индустрии.
Спикер отметил, что международные организации принимают активное участие в развитии и продвижении вопросов энергосбережения и повышения энергоэффективности.
На сегодняшний день реализованы два проекта с Программой развития ООН и Всемирным банком на сумму 25 млн долларов США. На стадии реализации еще три проекта Программы развития ООН на сумму 17,7 млн долларов США.
«Также в текущем году будут запущены проекты при поддержке Европейского союза и правительства Германии, ориентированные на не менее энергоемкие секторы – секторы зданий и транспорта. В заключение хотелось бы отметить важность энергосбережения и повышения энергоэффективности как в достижении целей Парижского соглашения, так и в обеспечении энергетической безопасности страны. Нам всем необходимо предпринимать действия, направленные на ускорение перехода к энергоэффективной экономике во всем мире», - добавил Марат Карабаев.
Напомним, что в стране сегодня отмечается День энергосбережения.