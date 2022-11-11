Стандарт энергоэффективности сокращает потребление электроэнергии более чем два раза - МИИР

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – С целью повышения энергоэффективности Министерством индустрии и инфраструктурного развития совместно с Программой развития ООН и Всемирным банком реализуются проекты на сумму 25 млн долларов США. Об этом сообщил вице-министр ведомства Марат Карабаев, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«По данным Международного энергетического агентства, внедрение странами стандартов энергоэффективности для наиболее распространенных электрических приборов позволяет более чем вдвое сократить среднее потребление электроэнергии, что очень актуально в нынешнее время. В целях продвижения энергоэффективного оборудования, в этом году в рамках изменений и дополнений в закон «Об энергосбережении» нами по опыту Голландии внедрен механизм «энергоэффективных» государственных закупок. Наряду с данным механизмом, в Законе усовершенствована система государственного контроля, энергоаудита, усилено регулирование в бюджетном секторе. Так, мы расширили понятие субъекта Государственного энергетического реестра, в соответствии с чем обеспечен полный охват организаций бюджетного сектора и мониторинг их энергопотребления», - сказал на IV Международном форуме энергосбережения вице-министр индустрии.

Спикер отметил, что международные организации принимают активное участие в развитии и продвижении вопросов энергосбережения и повышения энергоэффективности.

На сегодняшний день реализованы два проекта с Программой развития ООН и Всемирным банком на сумму 25 млн долларов США. На стадии реализации еще три проекта Программы развития ООН на сумму 17,7 млн долларов США.

«Также в текущем году будут запущены проекты при поддержке Европейского союза и правительства Германии, ориентированные на не менее энергоемкие секторы – секторы зданий и транспорта. В заключение хотелось бы отметить важность энергосбережения и повышения энергоэффективности как в достижении целей Парижского соглашения, так и в обеспечении энергетической безопасности страны. Нам всем необходимо предпринимать действия, направленные на ускорение перехода к энергоэффективной экономике во всем мире», - добавил Марат Карабаев.

Напомним, что в стране сегодня отмечается День энергосбережения.