Станции мониторинга атмосферного воздуха автоматизируют в Казахстане

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – В 2021 году планируется установка и запуск 30 автоматических станций для мониторингу атмосферного воздуха в Казахстане. Об этом сообщила директор департамента экологического мониторинга РГП «Казгидромет» Ольга Корнюхова, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«В 2021 году планируется установка и запуск 30 автоматических новых станций, что позволит достигнуть 100% охвата территории Казахстана мониторингом атмосферного воздуха», - сказала Ольга Корнюхова в ходе круглого стола по вопросам мониторинга качества воздуха и перехода на индекс качества воздуха AQ1.

Кроме того, по ее словам, проводятся работы по автоматизации постов ручного отбора проб.

«Помимо этого, мы проводим работы по автоматизации постов ручного отбора проб. Так в 2021 году автоматизируется семь постов в Восточно-Казахстанской области - пять постов в городе Усть-Каменогорске и два поста в городе Семее. Кроме того, в ближайшем будущем планируется автоматизировать все посты ручного отбора проб», - добавила Ольга Корнюхова.

Ранее она сообщила, что в целом мониторинг состояния окружающей среды по республике Казахстан проводится по атмосферному воздуху в 45 населенных пунктах на 140 постах наблюдения и 15 передвижных лабораториях.

«Мониторинг качества поверхностных вод также проводится на 130 водных объектах, имеется 158 створов. В принципе, обеспеченность составляет 100%. Помимо этого, мы также проводим радиационный мониторинг, мониторинг атмосферных осадков снежного покрова, мониторинг состояния почвы», - отметила Ольга Корнюхова.

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